Ukrajinski vojski v Bahmutu uspelo ponovno zavzeti izgubljene položaje

Ukrajinska vojska ohranja nadzor nad Bahmutom, ključnim mestom v regiji Doneck na vzhodu Ukrajine, ki je že več tednov v središču hudih spopadov ukrajinskih in ruskih oboroženih sil, je sporočil vrhovni poveljnik ukrajinskih sil Valerij Zalužni. Medtem glavni Putinov zaveznik, lastnik zloglasne skupine Wagner napoveduje, da bi ruska invazija v Ukrajini lahko trajala še kar nekaj časa.

"Kljub stalnemu pritisku sovražnika še naprej nadzorujemo Bahmut in sprejemamo ukrepe za stabilizacijo frontne črte v okolici tega mesta," je Zalužni povedal v telefonskem pogovoru z načelnikom štaba združenih poveljstev ameriških oboroženih sil, generalom Markom Milleyjem. Zalužni je dejal, da so razmere v regiji Doneck v vzhodni Ukrajini zelo napete in da Rusija na tem območju izvaja do 50 napadov na dan.

Po njegovih besedah intenzivni boji potekajo tudi v okolici mest Vugledar in Marijinka. "Na nekaterih odsekih fronte nam je uspelo ponovno zavzeti prej izgubljene položaje in se tam utrditi," je povedal ukrajinski vrhovni poveljnik. Zalužni je dejal še, da se je Milleyju zahvalil za podporo Washingtona in pohvalil ameriškega generala za razumevanje ukrajinskih potreb v boju proti Rusiji. Dodal je, da ukrajinske sile potrebujejo dodatne zaloge orožja in streliva.

Prigožin: Vojna v Ukrajini bi lahko trajala še nekaj let Lastnik zasebnega vojaškega izvajalca Wagner, ki je aktivno vključen v spopade v Ukrajini, je napovedal, da bi se lahko vojna zavlekla več let. Jevgenij Prigožin je dejal, da bo Rusija potrebovala od 18 mesecev do dveh let, da si bo zagotovila popoln nadzor nad vzhodnim industrijskim središčem Ukrajine, Donbasom. Dodal je, da bi lahko vojna trajala tri leta, če se Moskva odloči zavzeti širša ozemlja vzhodno od reke Dnjeper. Rusija je jeseni doživela vrsto ponižujočih neuspehov, ko je ukrajinska vojska začela uspešne protiofenzive za ponovno pridobitev obsežnih ozemelj na vzhodu in jugu. Kremelj se je izogibal napovedim o tem, kako dolgo bi lahko trajali spopadi, in dejal, da se bo tako imenovana "posebna vojaška operacija" nadaljevala, dokler ne bodo izpolnjeni njeni cilji.

Prigožinova izjava o dolgotrajni vojni pa bi lahko nakazovala na težave, s katerimi se je Kremelj soočil v invaziji na Ukrajino, za katero je ruski predsednik Vladimir Putin sprva pričakoval, da se bo končala v nekaj tednih. Ruske sile so se osredotočile na ukrajinski pokrajini Lugansk in Doneck, ki sestavljata regijo Donbas, kjer se separatisti, ki jih podpira Moskva, od leta 2014 borijo proti ukrajinskim silam. Ukrajinski in zahodni uradniki so večkrat opozorili, da bi lahko Rusija začela novo obsežno ofenzivo, s katero bi skušala obrniti potek vojne. Toda tiskovni predstavnik ukrajinske vojaške obveščevalne službe Andrij Černjak je za časnik Kyiv Post dejal, da "rusko poveljstvo nima dovolj sredstev za obsežne ofenzivne akcije".