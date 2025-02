Ukrajinski žep v Kursku vse ožji, presenetljiv protinapad v Torecku

Po padcu vasi Sverdlikovo na jugozahodnem delu fronte v Kursku so se zadeve za ukrajinske sile krepko zapletle. Ruske enote so skozi to vas vstopile v ukrajinsko regijo Sumi in začele ogrožati ukrajinsko zaledje in glavno oskrbovalno linijo, ki poteka preko mesta Sumi do Junakivke in naprej skozi državno mejo do Sudže in proti severu žepa.

Prav na skrajnem 'vrhu' ozemlja, ki je pod nadzorom ukrajinskih sil, so se simultano začele težave. Ruska vojska je ponovno zavzela vasi Pogrebki, Orlovka in Kurilova ter dosegla obronke Novaje Soročine. V novih premikih na jugozahodu pa so osvojili Lebedevko, sedem kilometrov odprte pokrajine severozahodno od Sudže. Glavne oskrbovalne linije ukrajinske vojske so sedaj v dosegu dronov, po ruskih navedbah naj bi zato Ukrajinci začeli uporabljati poljske in gozdne poti za dovoz okrepitev in materiala ter odvoz ranjencev. Ukrajinsko poveljstvo bo sedaj moralo verjetno znova razmisliti o nadaljevanju operacije, saj se v Kursku nahajajo nekatere najboljše enote ukrajinske vojske, med njimi 80., 82. in 95. desantna brigada ter 47. brigada.

Presenečenje v Torecku

Mesto Toreck v osrčju Donbasa je sicer že več mesecev prizorišče krvavih in neizprosnih pouličnih bojev. Če so drugje ruske enote napredovale sistematično in vztrajno mlele obrambne linije pred seboj, pa je bilo to v primeru Torecka precej drugače. Ukrajinci v mestu so dobro pripravili obrambo, predvsem na njegovih bokih, kjer so nekatere utrdbe stale že od leta 2014. To je ruski vojski preprečilo taktiko postopnega obkoljevanja, ki jo vidimo v drugih delih Donbasa. Ker je obramba na bokih vzdržala, so bile ruske sile prisiljene v frontalni napad in spopade za vsako zgradbo in ulico. Ukrajinski položaji v t. i. devetetažkah (devetnadstropnicah) so dolgo preprečevali padec mesta.

Kljub temu pa je Rusom počasi uspelo prevzeti nadzor nad urbanim delom Torecka. Pod ukrajinskim nadzorom je bilo v začetku februarja le nekaj objektov na obronkih in jalovišče. Dovolj za organiziranje protinapada. Rusko poveljstvo naj bi nekatere enote iz Torecka po oceni vojaških blogerjev prehitro rotiralo v zaledje ali poslalo na druge odseke fronte. Neosvojitev celotnega perimetra mesta, vključno z jaloviščem, pa se jim je očitno maščevala.