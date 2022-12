Ukrajinsko darilo eksplodiralo v prostorih poljske policije

"Včeraj okoli 7.50. ure je v sobi poleg pisarne načelnika eksplodiralo. Razneslo je eno izmed daril, ki ga je načelnik prejel na njegovem delovnem obisku v Ukrajini, na katerem je bil 11. in 12. decembra, " so sporočili iz poljskega notranjega ministrstva.

Jaroslawa Szymczyka so v bolnišnici obdržali na opazovanju.

V sklopu delovnega obiska se je Jaroslaw Szymczyk srečal z vodjami ukrajinske policije in državnih urgnetnih služb. Darilo, ki je eksplodiralo mu je podarila ena od vodij ukrajinskih služb, so še pojasnili na ministrstvu. Poljaki od Ukrajincev zdaj zahtevajo pojasnila, poroča The Guardian

Szymczyk naj bi sicer utrpel lažje poškodbe, a so ga v bolnišnici kljub temu obdržali na opazovanju. V eksploziji je bila poškodovana še ena oseba, ki ni potrebovala zdravniške oskrbe, poroča AP.

Poljska sicer velja za zaveznika Ukrajine. Od pričetka vojne so Poljaki Ukrajincem poslali vojaško in humanitarno opremo. Prav tako je Poljska sprejela večje število ukrajinskih beguncev.