Ukrajinsko ministrstvo ima novo predstavnico: digitalno Viktorijo Ši

Ukrajinsko zunanje ministrstvo je v sredo dobilo novo tiskovno predstavnico Viktorijo Ši, ki je v celoti ustvarjena digitalno, s pomočjo umetne inteligence, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na zunanjem ministrstvu so za AFP pojasnili, da izjav, ki jih bo podajala Ši, ne bo ustvarjala umetna inteligenca, ampak jih bodo še vedno pisali in preverjali resnični ljudje. "Umetna inteligenca nam pomaga ustvariti le vizualni del," so dodali.