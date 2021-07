Ukrajinsko ministrstvo napovedalo 'bolj udobne' pete za vojakinje

Namesto da bi se torej v celoti znebili ideje o čevljih s peto, je obrambni minister Andriy Taran v sredo napovedal, da prihaja "nov model obutve". Novejši čevlji bodo imeli "vezalke, da bodo bolje pritrjeni na noge", in "nižje in udobnejše pete", so sporočili z ministrstva.

Taran je dodal še, da bi lahko pete, če bodo imele vojakinje pri nošenju novega modela pozitivno izkušnjo, postale del svečane uniforme za vse ženske v vojski.