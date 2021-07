Ukrajinsko ministrstvo razburilo: Vojakinje naj bi na paradi korakale v petah

Ukrajina se 24. avgusta pripravlja na vojaško parado v počastitev 30 let neodvisnosti po razpadu Sovjetske zveze. Prav na tej slovesnosti pa naj bi vojakinje, po načrtih obrambnega ministrstva, paradirale v čevljih z visoko peto. Ukrajinsko ministrstvo na odzive ogorčenja odgovarja, da so čevlji del uniforme, poroča BBC.

Mnogi v Ukrajini so namreč izrazili šok nad načrtom ministrstva, skupina poslancev pa je obrambnega ministra Andrija Tarana pozvala, naj se opraviči. "Zgodba o paradi v petah je prava sramota," je na spletu zapisal uporabnik družbenega omrežja Vitaly Portnikov, ki pravi, da imajo nekateri uradniki kot kaže "srednjeveško" miselnost.

Opozicijska poslanka Irina Geraščenko pa meni, da gre za seksizem in ne za enakost. Kot pravi, je sprva mislila, da so fotografije vojakinj, ki vadijo v vojaških hlačah in črnih petah, prevara. Sprašuje se tudi, zakaj ministrstvo meni, da so pete pomembnejše od oblikovanja jopiča po meri žensk.

Namestnica predsednika parlamenta Olena Kondratyuk pa je ob tem poudarila, da se je v sedanjem konfliktu v boju proti Ukrajini, proti separatistom na vzhodu, ki jih podpira Rusija, borilo več kot 13.500 žensk. Zdaj je v oboroženih silah države več kot 31 tisoč žensk, med njimi pa tudi več kot 4000 častnic.