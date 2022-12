Ukrajinsko pokopališče ruskih raket

Z zbiranjem ruskih raket, ki jih je Rusija v zadnjih desetih meseci izstrelila v Ukrajino, so v Harkovu začeli zato, ker bi z njihovimi ostanki v prihodnosti želeli dokazati razsežnost ruskih zločinov, je povedal tiskovni predstavnik harkovskega tožilstva Dmitro Čubenko . Dodal je, da so rakete začeli s tal pobirati že ob prvih napadih, čez nekaj časa pa so se odločili, da jih bodo odnesli na zbirališče, sedaj so jih tudi uredili.

V poletnih obstreljevanjih sta bili okrožji močno poškodovani. Stavbe so se zaradi dima in eksplozij obarvale v črno, pločnike so prekrile razbitine. Več stavb se je podrlo, stanovanja pa so brez oken ali kako drugače poškodovana. "Vse smo izgubili in ne vemo, kaj lahko pričakujemo v prihodnosti," je dejala Ana, ki živi na območju Saltivke. 44-letni Ihor iz centra Harkova je dejal, da hiše ne more ogreti in da se stanje verjetno vse do konca zime ne bo spremenilo.

Mnogi upali na prekinitev ognja med prazniki

Mnogi pa so sicer upali, da bodo trenutne razmere nekoliko olajšali božično-novoletni prazniki, saj je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pred slabima dvema tednoma Putina pozval, naj za čas novega leta prekine z ognjem. A ruski predsednik se s predlogom ni strinjal.