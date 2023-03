Ukrajinsko smučišče Bukovel: zatočišče pred vojnimi grozotami

Novinarka Euronewsa je obiskala priljubljeno smučišče in se pogovarjala z nekaterimi obiskovalci. Smučarka Lilija, Ukrajinka, ki dela kot prevajalka v angleški jezik, je tokrat prvič v Bukovelu in je nad smučanjem navdušena. Skupaj z osemletno hčerko in možem so v smučarsko letovišče prispeli iz regije Sumi na severovzhodu Ukrajine, ki je od ruske meje odmaknjena zgolj 20 kilometrov. Za smučanje so se odločili, ker upajo, da bodo vsaj za nekaj dni lahko pozabili na grozote vojne. "Kljub temu, da smo daleč stran od bojišča, pa me telefon vsaj štirikrat na dan opozori, da v domačem kraju odzvanjajo sirene, ki opozarjajo pred napadi," pripoveduje.

Inštruktor smučanja Bogdan Nakonečni opozarja, da je kljub normalni podobi smučišča – odprti so lokali, odmeva glasna glasba ter navdušujoči glasovi smučarjev – vzdušje vendarle zaznamovano z vojno. "Utrip je drugačen," pravi 26-letnik, ki v Bukovelu dela že tri leta. "Letos je prišlo precej manj obiskovalcev, tisti, ki so prišli smučat, pa so veliko bolj čustveno doživljali smuko in bolj cenili trenutke stran od bojišč," pripoveduje.