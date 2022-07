Ukrep o omejevanju porabe pitne vode: kršiteljem bodo zaprli vodovod

V hrvaški Istri je v veljavo stopila napovedana omejitev porabe vode prve stopnje. To pomeni, da je pitno vodo prepovedano uporabljati za pranje vozil in javnih površin, kot tudi za zalivanje zasebnih in javnih zelenih površin ter za tuširanje na plažah in kopališčih. Izjema so le tržnice in ribarnice. Državni inšpektorat bo vse kršitelje prepovedi kaznoval z izključitvijo iz sistema oskrbe z vodo.

Istrski župan Boris Miletić je skupaj z župani in direktorji vodovodnih podjetij pojasnil, da so se za vpeljavo sklepa odločili, ker so hidrološke razmere v Istri že dlje časa neugodne, prav tako pa večjih padavin v bližnji prihodnosti ni za pričakovati. Dodatna težava, ki se pojavlja, pa je, da bo Hrvaško ta teden zajel nov vročinski val, kar bi sušo lahko podaljšalo. "Pozivam vse, da skupaj varčujemo s pitno vodo, da ne bomo v naslednjem obdobju prisiljeni sprejemati še bolj restriktivnih ukrepov," je v izjavi za javnost dejal Miletić. Vse državljane, podjetja in turiste je tako pozval k racionalni porabi pitne vode in dodal, da vsak posameznik lahko prihrani med 10 do 15 odstotki vode, poroča hrvaški spletni časopis Index.hr. Sklep je pričel veljati v noči iz nedelje na ponedeljek. icon-expand Prepovedano je tudi tuširanje na plažah in kopališčih. FOTO: Shutterstock Nadzor nad izvajanjem ukrepov zmanjševanja porabe vode bodo izvajali občinski redarji, ki bodo o ugotovljenih kršitvah poročali Državnemu inšpektoratu. Ta bo kršitelje delno ali pa v celoti izključil iz vodovodnega sistema, vse dokler bodo trajali ukrepi zmanjševanja porabe vode. To pomeni, da bodo kršiteljem onemogočili pritok vode iz vodovoda, poročajo hrvaški mediji. PREBERI ŠE V hrvaški Istri prepoved pitne vode za pranje vozil in tuširanje na plažah Od danes je prepovedano tudi pranje plovil in vozil, ni pa še jasno, ali bodo avtopralnice vseeno še naprej obratovale. Za zalivanje javnih zelenih površin in za čiščenje cest bo skrbelo javno podjetje Pula Herculanea. V podjetju, ki tovrstno delo opravlja že 14 let, bodo vodo črpali iz izvora Nimfej. Voda iz izvora sicer ni pitna, prav tako pa so v letošnjem letu porabili le okoli 15 odstotkov kapacitet, zato v podjetju pojasnjujejo, da za vir ni nevarnosti, da bi presahnil. Hrvaška Istra se je z omejevanjem rabe vode srečala pred desetimi leti, ko so sprejeli podobne ukrepe. Omejitev je takrat vključevala tudi kmete, kar se zdaj še ni zgodilo. Omejitev namreč trenutno ne velja za kmete, je pa po besedah župana pomembno "zmanjšati porabo vode v primerjavi z letom 2019, da bi s temi ukrepi lahko mirno pričakali prve padavine," še navajajo na STA.