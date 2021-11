Ulice Glasgowa zavzelo na tisoče mladih podnebnih aktivistov

Thunbergova je bila v zadnjih dneh precej kritična do podnebne konference COP26, ki je po njenih besedah "najbolj izključevalni COP doslej" . Gre za "dvotedensko slavljenje dosedanjega načina delovanja in bla, bla, bla" , je zapisala na spletnem družbenem omrežju v četrtek.

Tudi v soboto so v Glasgowu, Londonu in drugih britanskih mestih napovedani protesti. Policija je posvarila, da se bo na morebitne izgrede odzvala hitro in odločno.

Protestniki so pripravili tudi pismo, ki poziva h končanju financiranja novih fosilnih projektov zavoljo prihodnosti in zdravja otrok.

Podnebni protesti se odvijajo v času, ko se podnebna konferenca COP26 približuje prvemu polčasu. Predsedniki držav in vlad so jo zagnali z vrhom v ponedeljek in torek, na katerem so se med drugim številne države zavezale h koncu krčenja gozdov in zmanjševanju izpustov metana.

Nato so se oči uprle v pogajalce, ki morajo zlasti dokončati knjigo pravil za uresničevanje pariškega sporazuma. Le jasna pravila bodo namreč zagotovila, da bodo cilji, h katerim se bodo zavezale države, v celoti doseženi.

V skladu s pariškim sporazumom naj bi pogodbenice globalno segrevanje ozračja do konca stoletja omejile na precej pod dve stopinji Celzija v primerjavi s predindustrijsko ravnjo in si prizadevale za njegovo omejitev na 1,5 stopinje.