Ulice in domovi pod vodo, nevihte tudi v prihodnjih dneh

Poplave so še posebej prizadele Denpasar, prestolnico med turisti izredno priljubljenega Balija, medtem ko so se ulice v turističnih krajih Canggu in Ubud na otoku spremenile v reke, poroča lokalni časnik Bali Sun.

Na Baliju so poplave zahtevale najmanj 14 življenj, dva človeka pa pogrešajo. 560 prebivalcev so evakuirali, so danes sporočile pristojne oblasti. Na glavnih cestnih povezavah vlada prometni kaos, tudi do mednarodnega letališča. Lokalni mediji poročajo o obsežni škodi, turiste na prizadetih območjih pa so pozvali, naj po nepotrebnem ne tvegajo.

Prizadet je tudi otok Flores, kjer so poplave zahtevale najmanj štiri življenja, tudi šestmesečnega dojenčka, štiri ljudi pa še pogrešajo.

Vremenoslovci napovedujejo nevihte tudi v prihodnjih dneh.

V Indoneziji so med deževno sezono, ki običajno doseže vrhunec med novembrom in marcem, pogoste poplave in zemeljski plazovi.

Slabo vzdrževani odvodni sistemi in hiter urban razvoj na Baliju, enem najbolj obiskanih turističnih destinacij na svetu, pa po ocenah strokovnjakov medtem povečujejo tveganje za poplave, ko močno dežuje izven običajnih monsunskih mesecev.