Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Ulice in domovi pod vodo, nevihte tudi v prihodnjih dneh

Denpasar, 11. 09. 2025 11.23 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Zaradi neobičajno močnega deževja so indonezijska otoka Bali in Flores prizadele obsežne poplave, ki so po podatkih oblasti zahtevale najmanj 18 življenj, šest ljudi pa še pogrešajo. Ulice, podhodi in domovi so pod vodo, deroče vode nosijo avtomobile, več sto prebivalcev pa so morali evakuirati.

Poplave so še posebej prizadele Denpasar, prestolnico med turisti izredno priljubljenega Balija, medtem ko so se ulice v turističnih krajih Canggu in Ubud na otoku spremenile v reke, poroča lokalni časnik Bali Sun.

Na Baliju so poplave zahtevale najmanj 14 življenj, dva človeka pa pogrešajo. 560 prebivalcev so evakuirali, so danes sporočile pristojne oblasti. Na glavnih cestnih povezavah vlada prometni kaos, tudi do mednarodnega letališča. Lokalni mediji poročajo o obsežni škodi, turiste na prizadetih območjih pa so pozvali, naj po nepotrebnem ne tvegajo.

Prizadet je tudi otok Flores, kjer so poplave zahtevale najmanj štiri življenja, tudi šestmesečnega dojenčka, štiri ljudi pa še pogrešajo.

Vremenoslovci napovedujejo nevihte tudi v prihodnjih dneh.

V Indoneziji so med deževno sezono, ki običajno doseže vrhunec med novembrom in marcem, pogoste poplave in zemeljski plazovi.

Slabo vzdrževani odvodni sistemi in hiter urban razvoj na Baliju, enem najbolj obiskanih turističnih destinacij na svetu, pa po ocenah strokovnjakov medtem povečujejo tveganje za poplave, ko močno dežuje izven običajnih monsunskih mesecev.

bali flores poplave
Naslednji članek

Nepal, ki diši po zažganem, v primežu policijske ure

Naslednji članek

Silovito neurje v Mostarju, na Reki so se ulice spremenile v hudournike

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215