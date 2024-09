Istra in Dalmacija pod vodo: v Dubrovniku pozvali prebivalce, da ostanejo doma

V Istri je ponekod v nekaj urah padla količina padavin, ki jo je pričakovati v celem septembru, poroča Net.hr. Največ dežja je padlo od Novigrada do Umaga, ponekod več kot 100 mm. Najmanj dežja je padlo na jugu Istre, večinoma med 20 in 30 mm, a tudi tu je šlo za obilnejše količine, ki so padle v krajšem času, poroča Istramet.

Ponekod močne padavine še prihajajo, zelo verjetna pa so tudi krajevna neurja, predvsem v Dalmaciji, piše Net.hr. Pihal bo tudi šibak do zmeren jugozahodni in jugovzhodni veter, ponekod je pričakovati močne sunke. Najvišje temperature zraka na hrvaški obali bodo večinoma od 22 do 27 stopinj Celzija.

Za celotno Hrvaško velja vremensko opozorilo. Izdana so rumena in oranžna opozorila za nevihte, močan veter in obilne padavine. Hrvaški vremenoslovci opozarjajo: "Bodite pripravljeni na močne nevihte, ki lahko povzročijo veliko škodo, in se zaščitite pred strelami. Možna je gmotna škoda in škoda na drevesih. Možne so lokalne hudourniške poplave, nevihtni sunki vetra in toča. Možne so motnje v dejavnostih na prostem in prometu."