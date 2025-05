Ulice Medulina poplavljene, v Srbiji klestila toča, veter odnašal strehe

Kot so dodali, je na terenu tudi župan Ivan Kirac , ki skuša z gasilci in drugimi službami oceniti nastalo škodo. "Delamo vse, kar je v naši moči, da bi trenutno izredno stanje rešili kar se da hitro," so sporočili.

Občina Medulin je na družbenem omrežju prebivalcem sporočila, da je zaradi hudega neurja, ki je zajelo Istro, v mestu poplavljenih več ulic in javnih zgradb, možna pa je tudi škoda na zasebnih hišah in kleteh.

Vse prebivalce so ob tem prosili, naj vozila uporabljajo le v nujnih primerih ter s tem omogočijo nemoteno delovanje nujnih služb. Dodali so, da se bodo na ta način izognili tudi morebitni škodi na vozilih, ki bi nastala zaradi poplav.

Močno deževje so pred tem zabeležili na širšem območju Novigrada in Poreča ter Žminja v notranjosti Istre. Do 16.30 so v Premanturi zabeležili 120 milimetrov dežja, v Medulinu 75 milimetrov in v Pomerju 51 milimetrov, še piše Istra.met.