Ulice Novigrada prekrila morska pena, v Alpah povsem zimske razmere

Občutno spremembo vremena so dočakali tudi na Hrvaškem, v Avstriji in Nemčiji. Dež, veter in visoki valovi so turiste pregnali s hrvaških plaž, na območju Zadra so zabeležili kar 20 vodnih tromb, v Novigradu pa je ulice prekrila morska pena. Na Bavarskem in v Avstriji so medtem dočakali prvi sneg.