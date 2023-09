Ulice portugalske vasice preplavila reka rdečega vina

Po tem, ko sta v destilarni Levira v nedeljo počila dva rezervoarja, je po strmem hribu blizu portugalske obale steklo kar 2,2 milijona litrov rdečega vina in ulice vasice Sao Lourenco do Bairro obarvalo rdeče, poročajo tuji mediji. Kako in zakaj je prišlo do poškodbe kar dveh rezervoarjev, sicer še niso razkrili, so pa lastniki Levire prevzeli polno odgovornost za incident in nastalo škodo.

Čeprav so žlahtno tekočino sčasoma izčrpali, je bil pretok tako velik, da so se lokalne oblasti zbale, da jim grozi lokalna katastrofa. "Naša največja skrb je bila, da bi vino šlo v reko Cértima in povzročilo okoljsko katastrofo," je povedal podpredsednik mestnega sveta Anadia Jorge Sampaio. Vso tekočino so sicer lokalni prostovoljni gasilci uspeli izčrpati ter jo nato prepeljati do lokalne čistilne naprave, poroča Euro Weekly News.