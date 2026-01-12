Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Ulice Teherana 'polne krvi', smrtnih žrtev že več kot 500

Teheran, 12. 01. 2026 11.04 pred 47 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Ne.M. STA
Protesti v Iranu

Iran se že tretji teden zapored sooča z obsežnimi protesti proti vladi. Po podatkih ameriške organizacije za človekove pravice je smrtnih žrtev že 544. Komunikacijski mrk, ki so ga uvedle oblasti, traja že več kot tri dni.

Po podatkih nevladne organizacije Aktivisti za človekove pravice (HRANA) je med umrlimi 490 protestnikov in več deset pripadnikov varnostnih sil, aretirali pa naj bi več kot 10.500 ljudi.

Tuje tiskovne agencije in mediji ob navajanju podatkov organizacije opozarjajo, da navedenih številk ni mogoče neodvisno preveriti. Iranske oblasti namreč uradnega števila žrtev niso podale, preverjanje podatkov pa med drugim otežuje večdnevna blokada interneta v državi.

Protesti v Iranu
Protesti v Iranu
FOTO: AP

Iranske oblasti v prizadevanjih za zatrtje nemirov vztrajajo pri blokadi interneta. Ta traja že več kot 84 ur, je danes sporočila organizacija za spremljanje svobode interneta Netblocks.

V Iranu so medtem oblasti razglasile tri dni žalovanja za ljudmi, ki so jih označili za "mučenike", ubite v "nacionalni bitki proti ZDA in Izraelu" – državama, za kateri Teheran trdi, da spodbujata nemire, poroča BBC. Oblasti ne popuščajo in krepijo nasilje nad protestniki. Predsednik iranskega parlamenta je v nedeljo opozoril, da se bodo odločno odzvali na morebitno vojaško posredovanje, v primeru napada ZDA bi legitimne tarče za Iran postali tako ameriška vojaška oporišča v regiji kot Izrael.

Protesti v Iranu
Protesti v Iranu
FOTO: AP
Preberi še Iranski zunanji minister: Ne želimo si vojne, a smo nanjo pripravljeni

'Trupla odvažajo s tovornjaki'

Viri so za BBC povedali, da so se protesti nadaljevali tudi v nedeljo zvečer, vendar v manjšem obsegu kot v prejšnjih dneh, saj narašča strah pred zaostrovanjem represije iranskih oblasti. Po podatkih HRANA je bilo v dveh tednih nemirov pridržanih najmanj 10.600 ljudi.

BBC je na posnetkih iz mrtvašnice v bližini iranske prestolnice preštel 180 vreč za trupla, pri čemer je eden od virov dejal, da so bile ulice Teherana "polne krvi". "Trupla odvažajo s tovornjaki," je dodal vir. Ob tem je bilo slišati vzklike in jok ljudi, ki naj bi iskali svoje bližnje. Posnetki so bili zamegljeni, da bi zaščitili identiteto živih oseb. Viri navajajo, da se je v bolnišnicah in forenzičnih ustanovah nabralo veliko število trupel, nekatera pa naj bi oblasti pred zoro na hitro pokopale, s čimer so omejile možnost identifikacije. Po navedbah vira so mestne službe ponoči z ulic odstranjevale tudi ruševine, požgana vozila in krvave madeže.

iran teheran protesti

Trump se je razglasil za začasnega predsednika Venezuele

Mraz reže na Finskem: na severu ujetih več tisoč turistov

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vlahov
12. 01. 2026 12.13
Ti ,, ki podpirajo hamas jim to ne odgovarja , da se ljudje rešijo zla.
Odgovori
0 0
ramstein
12. 01. 2026 12.06
Greta Thunberg je s svojo flotiljo že na poti v pomoč iranskim protestnikom.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Ni mogla skriti sreče: noseča zvezdnica na rdeči preprogi
Po ločitvi: 5 ključnih nasvetov za srečnega otroka
Po ločitvi: 5 ključnih nasvetov za srečnega otroka
Takole Anamaria Goltes s hčerama uživa na snegu
Takole Anamaria Goltes s hčerama uživa na snegu
Prepoznajte znake, da vaš otrok ne je dovolj
Prepoznajte znake, da vaš otrok ne je dovolj
zadovoljna
Portal
Lopezova v 'goli' obleki, ki je še dolgo ne bomo pozabili
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka novo poglavje, raki so hvaležni
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka novo poglavje, raki so hvaležni
Trendi kavbojk, ki jih bomo nosile v letu 2026
Trendi kavbojk, ki jih bomo nosile v letu 2026
Znana Slovenka v maju pričakuje dojenčka
Znana Slovenka v maju pričakuje dojenčka
vizita
Portal
Zakaj nikoli nimate energije?
Kaj resnično podaljšuje življenje in kako lahko vplivamo nanj
Kaj resnično podaljšuje življenje in kako lahko vplivamo nanj
Pridobivanje telesne teže v menopavzi se začne prej, kot si večina žensk misli
Pridobivanje telesne teže v menopavzi se začne prej, kot si večina žensk misli
Najmlajši bolnik z Alzheimerjevo boleznijo presenetil znanstveno skupnost
Najmlajši bolnik z Alzheimerjevo boleznijo presenetil znanstveno skupnost
cekin
Portal
Branko Železnik: 'Slovenci imamo milijarde na računih.' Zakaj jih ne vlagamo?
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
Zakaj pozimi trošimo več?
Zakaj pozimi trošimo več?
Najbolj ugodne zimske destinacije za zimske radosti
Najbolj ugodne zimske destinacije za zimske radosti
moskisvet
Portal
Oče ga je skrival 14 let
Ali kratke vožnje po mestu škodujejo motorju?
Ali kratke vožnje po mestu škodujejo motorju?
Skrivnostna organizacija, ki jo pozna le peščica
Skrivnostna organizacija, ki jo pozna le peščica
Svet športa žaluje: Poslovil se je najbolj nori vratar
Svet športa žaluje: Poslovil se je najbolj nori vratar
dominvrt
Portal
Topel črni odtenek Espresso Martini: barvni trend, ki bo prevzel interierje
Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz, in tiste, ki ga ne najbolje
Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz, in tiste, ki ga ne najbolje
Zato morate pulover občasno oprati s kisom
Zato morate pulover občasno oprati s kisom
Strokovnjaki razkrivajo: teh 7 stvari januarja vedno uredijo najprej
Strokovnjaki razkrivajo: teh 7 stvari januarja vedno uredijo najprej
okusno
Portal
Fit sladica s skuto, ki ne pokvari prehranskih ciljev
Ideja za kosilo, ko vam hkrati pašejo testenine in nekaj na žlico
Ideja za kosilo, ko vam hkrati pašejo testenine in nekaj na žlico
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Napake, ki pokvarijo domačo juho – in kako jo narediti veliko bolj okusno
Napake, ki pokvarijo domačo juho – in kako jo narediti veliko bolj okusno
voyo
Portal
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445