Ulice Teherana 'polne krvi', smrtnih žrtev že več kot 500

Po podatkih nevladne organizacije Aktivisti za človekove pravice (HRANA) je med umrlimi 490 protestnikov in več deset pripadnikov varnostnih sil, aretirali pa naj bi več kot 10.500 ljudi.
Tuje tiskovne agencije in mediji ob navajanju podatkov organizacije opozarjajo, da navedenih številk ni mogoče neodvisno preveriti. Iranske oblasti namreč uradnega števila žrtev niso podale, preverjanje podatkov pa med drugim otežuje večdnevna blokada interneta v državi.
Iranske oblasti v prizadevanjih za zatrtje nemirov vztrajajo pri blokadi interneta. Ta traja že več kot 84 ur, je danes sporočila organizacija za spremljanje svobode interneta Netblocks.
V Iranu so medtem oblasti razglasile tri dni žalovanja za ljudmi, ki so jih označili za "mučenike", ubite v "nacionalni bitki proti ZDA in Izraelu" – državama, za kateri Teheran trdi, da spodbujata nemire, poroča BBC. Oblasti ne popuščajo in krepijo nasilje nad protestniki. Predsednik iranskega parlamenta je v nedeljo opozoril, da se bodo odločno odzvali na morebitno vojaško posredovanje, v primeru napada ZDA bi legitimne tarče za Iran postali tako ameriška vojaška oporišča v regiji kot Izrael.
'Trupla odvažajo s tovornjaki'
Viri so za BBC povedali, da so se protesti nadaljevali tudi v nedeljo zvečer, vendar v manjšem obsegu kot v prejšnjih dneh, saj narašča strah pred zaostrovanjem represije iranskih oblasti. Po podatkih HRANA je bilo v dveh tednih nemirov pridržanih najmanj 10.600 ljudi.
BBC je na posnetkih iz mrtvašnice v bližini iranske prestolnice preštel 180 vreč za trupla, pri čemer je eden od virov dejal, da so bile ulice Teherana "polne krvi". "Trupla odvažajo s tovornjaki," je dodal vir. Ob tem je bilo slišati vzklike in jok ljudi, ki naj bi iskali svoje bližnje. Posnetki so bili zamegljeni, da bi zaščitili identiteto živih oseb. Viri navajajo, da se je v bolnišnicah in forenzičnih ustanovah nabralo veliko število trupel, nekatera pa naj bi oblasti pred zoro na hitro pokopale, s čimer so omejile možnost identifikacije. Po navedbah vira so mestne službe ponoči z ulic odstranjevale tudi ruševine, požgana vozila in krvave madeže.
