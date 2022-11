Ulice v Iranu spominjajo na vojno polje, umirajo tudi otroci: 'Stanje je kritično'

Skupina za človekove pravice Hengaw s sedežem na Norveškem, ki spremlja dogajanje, je v ponedeljek objavila posnetke, na katerih naj bi varnostne sile s konvoji, na katerih so nameščene strojnice, potovale v mesti Bukan in Mahabad.

Konec tedna so se na pretežno kurdskih območjih Irana okrepili vladni napadi na zborovanja, na video posnetkih pa lahko vidimo prizore, ki spominjajo na vojno območje.

Na številnih območjih onemogočili dostop do interneta

Iranski vrhovni voditelji se soočajo z enim največjih izzivov v svoji vladavini, zato je na območju Teherana onemogočen dostop do interneta. Za organizacijo protestov so že večkrat obtožili tuje sovražnike in njihove agente.

Urad visokega komisarja ZN za človekove pravice (OHCHR) je sporočil, da je bilo v iranskih represijah do zdaj ubitih več kot 300 ljudi, od tega več kot 40 otrok. Poboji so se zgodili po vsej državi.