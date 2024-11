Ulični spopadi v Amsterdamu 'mešanica antisemitizma in huliganizma'

Halsema je povedala, da so bili obiskovalci iz Izraela tarča napadov, za katerimi so bili po njenih besedah antisemitski pozivi na družbenih omrežjih ter na ulicah. Nizozemski premier Dick Schoof je pred tem napadalce opisal kot moške z migrantskim ozadjem.

Spopadi v Amsterdamu, po katerih je bilo hospitaliziranih več ljudi, so pritegnili pozornost svetovne javnosti, zahodni voditelji pa so nasilje označili kot antisemitsko.

Obenem pa je županja poudarila, da pa so bili tudi domačini podvrženi napadom s strani "huliganov Maccabija, ki so v našem mestu skandirali rasistična in sovražna gesla".

Tako imenovani ultrasi Maccabija iz Tel Aviva so bili sicer v preteklosti večkrat obtoženi rasizma in žaljenja nasprotnikov, tudi tokrat pa so v Amsterdamu skandirali žaljiva gesla in se na stadionu niso želeli z minuto molka pokloniti žrtvam nedavnih poplav v Španiji. Obenem so v mestu napadli taksi in zažgali palestinsko zastavo.

Evropska nogometna zveza (Uefa) je v ponedeljek sporočila, da bo tekma Lige Evropa med turškim Bešiktašem in Maccabijem konec novembra iz varnostnih razlogov odigrana na nevtralnem terenu na Madžarskem.