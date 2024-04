Ulovili medvedjega mladiča, se slikali z njim, ta pa je padel in se poškodoval

Nekaj sekund po tem, ko so bile fotografije posnete, pa je oseba odvrgla mladiča, ki je izpustil predirljiv zvok in začel bežati. Mladič se je poskušal prebiti skozi ograjo, ki ga je ločevala od drevesa. Po tem so ga stanovalci še vedno skušali uloviti, a jim je to preprečil upravnik, ki jim je zabičal, naj prenehajo. Ena izmed stanovalk je to ujela na posnetek, ki ga je posredovala policiji. Na teren so se odpravile pristojne ekipe, ki so enega izmed mladičev našle v ribniku sredi stanovanjskega naselja. Tja je namreč skočil zato, da bi pobegnil od stanovalcev, ki so ga lovili. Drugega mladiča niso takoj našli, mladič v ribniku pa je bil podhlajen. Mladička so odnesli v zavetišče, kjer bodo zanju poskrbeli, dokler ne bosta dovolj stara, da ju bodo znova izpustili v divjino.