Ultimat družine izginule deklice: Srečaj se z nami ali razkrijemo, kdo si

Obsežna iskalna akcija ni obrodila sadov. Nekaj upanja je družini dalo pismo domnevnega ugrabitelja, ki je za deklico zahteval odkupnino, a nato nikoli ni prišel po denar. Kljub temu niso obupali, dekličina mama je še 40 let po izginotju, ko so Cheryl uradno razglasili za mrtvo, vztrajala, da še živi.

V Avstraliji je skoraj 55 let po usodnem dnevu, ko je bila grobo iztrgana iz objema družine, znova v središču pozornosti zgodba male Cheryl Grimmer . Ko je januarja 1970 izginila s plaže Fairy Meadow v mestu Wollongong, je bila stara komaj tri leta.

Policija je nato pred osmimi leti bolj kot ne po naključju naletela na izpoved 63-letnega moškega, ki jo je leto po njenem izginotju podal še kot najstnik. Obtožili so ga ugrabitve in umora male Cheryl, a je vpletenost zanikal, sojenje pa je kasneje splavalo po vodi. Ker je pričal, ko je bil še mladoletnik, je sodnik presodil, da priznanja ni mogoče predložiti kot dokaz na sojenju.

Njegovo ime je iz istega razloga ostalo skrito, znan je bil le pod policijskim psevdonimom Mercury. Zdaj pa je avstralski politik Jeremy Buckingham temu naredil konec. V skupščini Novega Južnega Walesa je namreč razkril njegovo identiteto. S tem je sicer kršil zakon, a ga ščiti poslanska imuniteta.

Buckingham je družini Cheryl Grimmer ponudil sodelovanje, ki so ga sprejeli. V skladu z dogovorom so Mercuryja pozvali, naj se do srede do polnoči sestane z njimi, sicer bo njegovo ime razkrito. Ker se jim ni javil, je Buckingham grožnjo uresničil.

Ob tem je prebral njegovo izpoved, vmes se je moral večkrat ustaviti, da bi zadržal solze.

Besedo je nato imel starejši brat izginule deklice, a so ga kmalu premagale solze, zato je mikrofon prevzel sorodnik. V imenu družine je povedal, da ne želijo škodovati Mercuryju ali njegovim bližnjim, želijo pa si resnice. Prepričani so, da bo javnost, potem ko bo slišala njegovo priznanje, razumela, zakaj so se odločili za takšno potezo.

Ob tem so vse glasnejše kritike takratnega policijskega postopanja. Kar dve priči sta namreč izpovedali, da sta videli najstnika z majhnim otrokom, a ju niso zaslišali. Prav tako niso pregledali območja, ki ga je Mercury omenjal v priznanju. Čeprav ga je podal le leto in pol po izginotju Cheryl, je bil kraj že povsem spremenjen, tam je zrasla nova hiša, lastnik pa je trdil, da stvari, ki jih je Mercury opisoval, tam nikoli ni bilo. Po vnovičnem odprtju primera leta 2016 – še pred Mercuryjevo aretacijo – so se spet vrnili tja in izprašali sina prvotnega lastnika, ki je očetovo pričanje ovrgel. Spomnil se je železne ograde, poti prek potoka ter talne ovire za živino, ki jih je Mercury omenjal, oče pa zanikal.