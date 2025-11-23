Svetli način
Tujina

Ultra predelana živila vse večja grožnja za zdravje

Pariz, 23. 11. 2025 18.46 | Posodobljeno pred 1 uro

Ne.M. , STA
30

Naraščajoča poraba ultra predelanih živil predstavlja vse večjo grožnjo za zdravje, je opozorila mednarodna skupina znanstvenikov in raziskovalcev. V seriji treh člankov, objavljenih v medicinski reviji The Lancet, so pozvali države, naj za nekatere izdelke velikih živilskih podjetij uvedejo omejitve trženja in davke.

Ultra predelana živila so glavni vzrok za pandemijo kroničnih bolezni, povezanih s prehrano, pri čemer živilska podjetja dajejo prednost dobičku, je opozorilo 43 znanstvenikov in raziskovalcev.

Kot navajajo v seriji člankov, ultra predelana hrana izpodriva sveža živila in obroke, poslabšuje kakovost prehrane in je povezana z več kroničnimi boleznimi.

Kot navajajo v seriji člankov, ultra predelana hrana izpodriva sveža živila in obroke, poslabšuje kakovost prehrane in je povezana z več kroničnimi boleznimi.
Kot navajajo v seriji člankov, ultra predelana hrana izpodriva sveža živila in obroke, poslabšuje kakovost prehrane in je povezana z več kroničnimi boleznimi. FOTO: Shutterstock

Med njimi tudi klobase, sladoled in kruh iz supermarketov

Ultra predelana živila so opredeljena kot tista, ki vsebujejo več kot pet sestavin, ki jih doma v kuhinjski omari ne bi našli, na primer emulgatorje, konzervanse, aditive, barvila in sladila. Primeri ultra predelanih živil vključujejo klobase, čips, pecivo, piškote, instant juhe, gazirane pijače, sladoled in kruh iz supermarketov, poroča BBC.

Raziskave kažejo, da se ta industrijsko proizvedena živila po vsem svetu vse pogosteje pojavljajo v prehrani, kar poslabšuje kakovost naše hrane zaradi prevelike količine sladkorja in nezdravih maščob ter pomanjkanja vlaknin in beljakovin.

Prehranski sistemi so osredotočeni na dobiček

Glavni razlog za globalni porast uživanja ultra predelanih živil vidijo v naraščajoči gospodarski in politični moči industrije te hrane ter v prestrukturiranju prehranskih sistemov tako, da so ti v prvi vrsti osredotočeni na dobiček.

Kot navajajo, industrija ultra predelane hrane poleg proizvajalcev teh živil obsega tudi širšo mrežo soodvisnih akterjev, ki skupaj spodbujajo proizvodnjo, trženje in porabo tovrstne hrane.

Mednarodna skupina raziskovalcev se je tudi odzvala na kritike svojega dela na področju ultra predelane hrane. Poudarila je, da so prizadevanja za ustvarjanje znanstvenih dvomov o tej temi podobna taktikam tobačne industrije.

Povezano je z vrsto bolezni, vključno z debelostjo, sladkorno boleznijo, boleznimi srca, rakom in prezgodnjo smrtjo.
Povezano je z vrsto bolezni, vključno z debelostjo, sladkorno boleznijo, boleznimi srca, rakom in prezgodnjo smrtjo. FOTO: Shutterstock

V prvem od treh člankov so pregledali 104 prejšnje študije in dokazali, da je prehrana z veliko ultra predelanimi živili povezana z višjim tveganjem za vrsto bolezni, vključno z debelostjo, sladkorno boleznijo, boleznimi srca, rakom in prezgodnjo smrtjo.

Ta živila pogosto vsebujejo visoke ravni nasičenih maščob, soli, sladkorja in dodatkov, kar po navedbah strokovnjakov v prehrani ljudi pušča manj prostora za bolj hranljiva živila. Pogosto vsebujejo dodatke in sestavine, ki se ne uporabljajo pri domači pripravi hrane, kot so konzervansi, emulgatorji, umetna barvila in arome.

Poraba ultra predelane hrane se po svetu povečuje in že predstavlja več kot polovico vseh kalorij, ki jih zaužijejo v ZDA, Avstraliji in Združenem kraljestvu.
Poraba ultra predelane hrane se po svetu povečuje in že predstavlja več kot polovico vseh kalorij, ki jih zaužijejo v ZDA, Avstraliji in Združenem kraljestvu. FOTO: Shutterstock

V drugem članku opozarjajo, da se poraba ultra predelane hrane po svetu povečuje in že predstavlja več kot polovico vseh kalorij, ki jih zaužijejo v ZDA, Avstraliji in Združenem kraljestvu.

V tretjem članku znanstveniki krivdo za spreminjanje globalnih prehranjevalnih navad v zadnjih desetletjih pripisujejo peščici velikih korporacij, ki agresivno tržijo izdelke, proizvedene iz poceni sestavin in z industrijskimi metodami.

Nujna so opozorila na embalaži

Osem proizvajalcev ultra predelane hrane – Nestlé, PepsiCo, Unilever, Coca-Cola, Danone, Fomento Economico Mexicano, Mondelez in Kraft Heinz – je v letu 2021 predstavljalo 42 odstotkov 1500 milijard dolarjev vrednega sektorja, so zapisali.

Države so pozvali, naj uvedejo opozorila na embalaži, omejijo trženje, zlasti oglaševanje, namenjeno otrokom, in obdavčijo določena ultra predelana živila, pri čemer naj denar uporabijo za zagotavljanje večje dostopnosti sveže hrane za ljudi z nizkimi dohodki.

Kritiki: Premalo je poudarka na hranilni vrednosti

Kritiki pa pravijo, da se ugotovitve preveč opirajo na predelavo živil in premalo na njihovo dejansko hranilno vrednost, navaja BBC. Polnozrnat kruh, žitarice za zajtrk, jogurti z manj maščobami, nadomestna formula za dojenčke in ocvrti ribji izdelki se vsi štejejo kot ultra predelani, čeprav imajo veliko koristnih lastnosti.

Nekateri znanstveniki menijo, da bi bile potrebne še dodatne raziskave, da bi razumeli, kako vse skupaj vpliva na naše zdravje. Še vedno namreč ni jasno, kaj je tisto, kar bi lahko prispevalo k razvoju bolezni.

V britanskem Združenju za hrano in pijačo (The Food and Drink Federation) trdijo, da lahko ultra predelana živila predstavljajo del uravnotežene prehrane, med njimi na primer zamrznjen grah in polnozrnat kruh. K temu dodajajo, da se je količina sladkorja in soli v izdelkih, ki so naprodaj v trgovinah in supermarketih, od leta 2015 zmanjšala za tretjino. Poudarjajo, da je nejasno, ali so ta živila nezdrava zaradi same predelave ali zato, ker jih je veliko bogatih s kalorijami, nasičenimi maščobami, soljo in prostimi sladkorji.

predelana živila zdravje prehrana kronične bolezni
KOMENTARJI (30)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Veščec
23. 11. 2025 19.56
joj,kakšno olajšenje.nč od naštetega u prispevku ne jem😉
ODGOVORI
0 0
vvvilice
23. 11. 2025 19.50
+3
Kuhanje marsikomu ne gre, se jim zdi izguba časa. Kakor kdo. Pa naj jedo ultraprocesirano hrano.
ODGOVORI
3 0
vvvilice
23. 11. 2025 19.48
+4
Ne samo to, tudi okusna ni. Sama si kuhava iz osnovnih surovin, marsikaj sama pridelava, nekaj kupiva od poznanih kmetov. Okus, ki je res pravi.
ODGOVORI
4 0
MathewM
23. 11. 2025 19.47
+2
Morda bi bilo smiselno uvesti trošarine na te zadeve in denar nameniti zdravstvu.
ODGOVORI
2 0
Mortir
23. 11. 2025 19.39
+8
Končno se o tem govori. Jaz osebno bi prepovedal te stvari ne pa "nabijal davke in prepovedoval oglaševanje". Strup se prepove in konec pika.
ODGOVORI
8 0
Lepo je biti Rom
23. 11. 2025 19.38
+1
Kruh se kupuje samo pri Albancih.
ODGOVORI
3 2
enajstdvanajst1
23. 11. 2025 19.34
+6
drugače pa mcdonald ni nič kriv če je narod len da bi si kuhal in raje žre v mcdonalcu. Jaz sem v treh letih samo dvakratjedel v mojem domačem mestu v mcdonaldu. enkratko je odprl in še enkrat tako za spremebo
ODGOVORI
7 1
enajstdvanajst1
23. 11. 2025 19.32
+0
izgleda da se pripralja spet nov davek na čips, sladoled in podobno..
ODGOVORI
3 3
daiči
23. 11. 2025 19.31
+3
js k se najem debelo namazanga kruha z zaseko,sm sit pol dneva, k pa u meku dam 20eur za futr sm pa ze po eni uri lacn. tolk o pravi in junk hrani..ampak dons mularija sploh vec ne ve kaj je to zaseka
ODGOVORI
6 3
rdeca lula
23. 11. 2025 19.29
+2
mcdonaldsi pa cele dneve nabito polni, anticepilci pa krolijo: cepivo ubija!!!
ODGOVORI
6 4
enapi
23. 11. 2025 19.33
+2
Kaj pa delavec poje v menzi. Še slabše od mcdonaldsa. In to dnevno uživa.
ODGOVORI
4 2
Actual Asparagus
23. 11. 2025 19.29
+1
The Lancet, gonilna sila farmacije. Če se že želite it davke, obdavčite sladkor in rastlinsko olje. Pa moko itd. Vse kar uničuje človeško telo. Karbohidrati, produkti (izmečki) naftne industrije, gluten.... A ne, Mc Donalds je kriv, ha ha. Ono ko nekdo želi rešit svet, a nima pojma kako je zgrajena osnova. Porazno...
ODGOVORI
2 1
tech
23. 11. 2025 19.17
+6
Tako je, ko je za politike bolj pomemben biznis kot pa zdravje ljudi.
ODGOVORI
6 0
Janik1111
23. 11. 2025 19.17
+8
Morgan Spurlock-a je pobralo pri 54 letih. Kar je nekako idealno za ZPIZ in državo. Država je zelo zainteresirana da vas pokopljejo med 60 in 65 let.
ODGOVORI
8 0
kakorkoliže
23. 11. 2025 19.49
+1
So še malo podaljšali, da bo bolj ziher. Država je krepko zainteresirana, da vas pobere tik pred penzijo.
ODGOVORI
1 0
Petur
23. 11. 2025 19.16
+4
če bi jih skrbelo bi vse Donal de in kebabe enostavno zaprli,pa bi niti po ulicah toliko ne smrdelo...
ODGOVORI
5 1
ole ole
23. 11. 2025 19.15
+2
na netu prečekirajte dan buettner.
ODGOVORI
2 0
Pajo_36
23. 11. 2025 19.15
+4
9,5% davka na MCdonlds samo, obvezno dat tem produktom predelane hrane 1€ še davka, pa naj se od njih zdravi bolezni. Ne pa da firme tekmujejo katera nezdrava pijača je cenejša in tako dalje. Energijske bi isto še bolj obdavčil, ne razumem kako lahko folk to pije ne vem 5 jih na dan, dost folka poznam...Kje pa mislite, da so vzroki v demencah, neplodnosti in tako dalje? V hrani, kje pa.....ampak je lobij tako močan, da jih briga za vaše zdravje, samo za profite jim je...
ODGOVORI
5 1
Eksiflajs96
23. 11. 2025 19.14
+6
In poj njih skrbi alkohol in cigaret.. kolk svinarije je v hrani k jo jemo nej jih skrbi rajs..
ODGOVORI
6 0
St. Gallen
23. 11. 2025 19.13
+1
Kebap je najbolj zdrav fast food
ODGOVORI
4 3
mojito88521
23. 11. 2025 19.12
+4
Smilijo se mi otroci, ki jih vidim, da jih starši vozijo v MCD. Starši uberejo najlažjo opcijo za prehrano, ki pa ni zdrava. Potem se pa hvalijo koliko so prihranili pri stroških za prehrano.
ODGOVORI
5 1
Vera in Bog
23. 11. 2025 19.08
+7
Popolna amerikanizacija.
ODGOVORI
9 2
