Ultraortodoksni Judje protestirali proti služenju vojaškega roka

Prelomna odločitev, ki je bila sprejeta prejšnji teden in je vladi odredila, da začne vpoklic ultraortodoksnih moških, je požela veliko neodobravanja v Izraelu. Več deset tisoč moških se je zbralo v ultraortodoksni četrti, da bi protestirali proti ukazu, sprva miren protest pa se je hitro prelevil v nasilnega, poroča AP. Aretirali so pet ljudi, od tega dva zaradi napada na policiste, tri pa zaradi metanja kamenjev.

Sprva so protestniki začeli na policijo metati kamenje, nato pa so še napadli avtomobil enega od ministrov. Policija je zato posegla po vodnem topu, na ceste so napotili tudi policijsko konjenico.

V Izraelu je namreč vojaško služenje obvezno za večino moških in žensk. Toda politično vplive stranke so si za svoje privržence priborile pravico, da se izognejo vojaškemu roku in namesto tega sodelujejo in se učijo na verskih seminarjih. Sicer pa se s tako ureditvijo ne strinja širša javnost, to nezadovoljstvo pa se je med osemmesečno vojno proti Hamasu le še okrepilo. V spopadih je bilo namreč ubitih več kot 600 vojakov, aktiviranih pa je bilo več deset tisoč rezervistov.