'Umaknil se bom samo, če mi bo to ukazal vsemogočni Bog'

Joe Biden s svojimi javnimi nastopi med predsedniško tekmo vzbuja vse več skrbi in strahov, da pri svojih 81 letih ni več sposoben voditi države. Biden si neutrudno prizadeva rešiti svojo kampanjo za ponovno izvolitev po katastrofalni debati z Donaldom Trumpom, ki je potekala prejšnji mesec. Po njej se je sprožil plaz pozivov Bidnu, naj se iz predsedniške tekme umakne. Kot poroča Guardian, je Stephanopoulos Bidnu zastavil vprašanje, kako bi se počutil, če bi ostal kandidat in nato izgubil proti Donaldu Trumpu. "Dokler bom dal vse od sebe, sem opravil najboljše delo, kot ga znam. In v tem je bistvo," je odgovoril Biden.

Joe Biden FOTO: AP icon-expand

Na kritike, da se njegovim nasprotnikom nekateri njegovi argumenti in izjave zdijo arogantni in brezobzirni, je 81-letni predsednik odvrnil, da vodi svet in da nihče ni "bolj kvalificiran" za predsednika kot on. Kljub pozivom za odstop od kampanje je v pogovoru s Stephanopoulosom Biden nadaljeval v kljubovalnem tonu. "Če bi vsemogočni Bog prišel dol in rekel: 'Joe, umakni se iz kampanje', bi izstopil iz kampanje,2 je dejal in dodal: "A to se seveda ne bo zgodilo." Biden je vztrajal, da ga po srečanju z demokratskimi voditelji, med katerimi so Chuck Schumer, Hakeem Jeffries, Nancy Pelosi in guvernerji držav, vsi še naprej podpirajo, poroča Guardian.

Stephanopoulos je Bidna vprašal, kaj bo storil, če bo začutil, da so njegovi podporniki zaskrbljeni, da bi njegova kandidatura demokrate stala predstavniškega doma in senata. Odgovoril je: "Na to vprašanje ne bom odgovoril. To se ne bo zgodilo." Stephanopoulos je navajal Pelosijevo, ki se sprašuje, ali je bila Bidnova slaba predstava le ena epizoda ali stanje. "To je bila slaba epizoda," je vztrajal Biden. "Ni znakov česa resnega. Bil sem izčrpan. Pri pripravah nisem poslušal svojega občutka in za menoj je bila težka noč."

Stephanopoulos je opozoril, da se je Biden vrnil iz Evrope 12 dni pred razpravo. Zakaj ni bilo dovolj časa za počitek? Predsednik je ponovil, da je bil bolan in da je bil z njim ves čas tudi zdravnik, ki je potrdil, da je imel Biden 'hud prehlad'.

Voditelj ga je izzval tudi glede članka New York Timesa, ki je poročal, da so njegove napake postale vse pogostejše, izrazitejše in zaskrbljujoče. Biden je zatrdil, da je še vedno v dobri kondiciji. Na vprašanje, ali bi bil pripravljen opraviti neodvisno kognitivno oceno in rezultate objaviti Američanom, je Biden dejal: "Poglejte, vsak dan imam kognitivni test. Vse, kar delam, je kognitivni test. Ne samo, da vodim kampanjo, tudi vodim svet. To zveni kot pretiravanje, vendar smo ključna svetovna država." Pozivi k umiku med sponzorji demokratske predsedniške kampanje Kot smo poročali, številni vplivni Američani umikajo podporo Bidnu. "Ne gre za nespoštovanje, temveč za realizem," pravi dedinja Disneyjevega imperija Abigail Disney, zadnja med donatorji, ki so v tekmi za Belo hišo ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu umaknili podporo.