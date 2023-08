Umaknili znanstveni članek, ki je trdil, da ni dokazov o podnebni krizi

Založniška hiša Springer Nature je umaknila članek iz leta 2022, v katerem so avtorji trdili, da ni bilo mogoče najti dokazov, ki bi pričali o obstoju podnebne krize. Kot poroča Guardian, so članek napisali štirje italijanski fiziki. Članek je bil januarja 2022 objavljen v znanstveni reviji European Physical Journal Plus . Članek z naslovom 'Kritična ocena trendov ekstremnih dogodkov v času globalnega segrevanja' naj bi preučil podatke o možnih spremembah pogostosti ali intenzivnosti padavin, ciklonov, tornadov, suš in drugih ekstremnih vremenskih dogodkov, je poročala AFP. Odkar je bil objavljen, pa so ga v velikem številu delili zanikovalci podnebnih sprememb. Devet mesecev kasneje je bil članek nekritično povzet v zgodbi na prvi strani enega izmed avstralskih časopisov.

V članku so avtorji trdili, da so analizirali podatke in da niso odkrili nikakršnega trenda povezanega z ekstremnimi padavinami, poplavami, sušami in pridelavo hrane. Zaključili so, da na podlagi podatkov podnebne krize, ki naj bi jo doživljali danes, še ne občutimo.

Več podnebnih znanstvenikov je za Guardian izpostavilo, da je članek napačno predstavil nekatere znanstvene članke, da je bil "selektiven in pristranski" ter da so avtorji izbirali tiste informacije, ki so jim ustrezale pri izpeljavi zaključka. Na vedno glasnejše pomisleke so se tako oktobra 2022 odzvali v založniški hiši Springer Nature in sprožili interno preiskavo. Kot so pojasnili, so uredniki publikacije uvedli temeljito preiskavo, članek pa so preverili drugi strokovnjaki za to področje.

Kot so sporočili zdaj, pa so založniki in uredniki po "skrbnem premisleku in posvetovanju z vsemi vpletenimi stranmi sklenili, da ne zaupajo več v rezultate in zaključke članka". Članek so zato umaknili, v opombi o umiku pa so pojasnili, da so bili izraženi pomisleki glede izbire podatkov, analize in zaključkov članka.