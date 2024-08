Umaknili smrtno kazen: Priznali načrtovanje napadov in umor skoraj 3000 ljudi

V skladu z dogovorom, ki ga povzemajo mediji, so obtoženi priznali krivdo po vseh točkah obtožnice, vključno z umorom skoraj 3000 ljudi. Tožilstvo je v zameno umaknilo zahtevo za smrtno kazen. Kot so sporočili iz tožilstva, je to najmanj slab dogovor, s katerim so se izognili dolgotrajnemu sojenju.

Obtožnica Halida Šejka Mohameda, Valida Mohameda Saliha Mubaraka Bin Ataša in Mustafo Ahmeda Adama al Havsavija bremeni zagotavljanja usposabljanja, finančne podpore in druge pomoči teroristom, ki so 11. septembra 2001 ugrabili potniška letala in se z njimi zaleteli v Svetovni trgovinski center in Pentagon ter strmoglavili na polje v Shanksvillu v Pensilvaniji. V napadih teroristične mreže Al Kaida, ki so sprožili ameriško vojno proti terorizmu ter invaziji na Afganistan in Irak, je v New Yorku, Virginiji in Pensilvaniji umrlo 2976 ljudi.

Halida Šejka Mohameda, ki velja za glavnega načrtovalca napada, so leta 2003 aretirali v Pakistanu, nato pa ga je zaslišala ameriška obveščevalna agencija CIA. Glede na poročilo ameriškega senata so ga med zaslišanji mučili.

Leta 2006 so ga premestili v zapor v ameriškem vojaškem oporišču Guantanamo na Kubi, kjer naj bi mu sodili pred vojaškim sodiščem, vendar se je proces proti njemu in številnim soobtožencem zavlekel za več let.

Podrobnosti dogovora naj bi objavili danes, sojenje pa bo po napovedih potekalo v oporišču Guantanamo.