Tujina

Umazani prizori: balkanski biser znova duši na tone smeti

Višegrad , 07. 02. 2026 07.44 pred 1 uro 3 min branja 52

Avtor:
A.K.
Onesnaženje na Drini

Balkanski biser je znova izgubil svoj sijaj. Reko Drino tudi leta 2026, kot več let poprej, preplavlja na tone smeti, ki kazijo njeno podobo in predstavljajo resno ekološko grožnjo. Tudi letos se torej ponavlja star problem, na katerega ekologi iz Bosne in Hercegovine opozarjajo že več let. Vsaj dvakrat na leto namreč reko Drino v mestu Višegrad povsem preplavijo smeti.

Dejan Furtula v začetku leta 2026 znova obupano opazuje gradbene stroje, ki neprekinjeno odstranjujejo na tone smeti, ki so zamašile reko Drino blizu njegovega domačega kraja Višegrad v vzhodni Bosni. Okoljski aktivist je razočaran, ker problem ni nov. Vsako zimo se smeti, ki jih s seboj nosijo reke v regiji, kopičijo dolvodno in se sčasoma naberejo ob pregradah, ki jih je postavila hidroelektrarna v Višegradu.

"To je jasen primer pomanjkanja politične volje in neaktivnosti vseh ustreznih institucij," je za AP dejal Furtula, ki vodi okoljsko skupino Eko Centar. "Srečujejo se iz leta v leto in dajajo obljube, a kot vidimo, se ti prizori ponavljajo." 

 364 kilometrov dolga Drina, ki teče skozi tri države, je znana po svoji smaragdni barvi in dih jemajočih prizorih. Predvsem priljubljena je za rafting, a kot poudarja Olivera Todorovič iz Višegrajske turistične zveze, ponavljajoča se ekološka katastrofa kazi njeno podobo in preprečuje razvoj turizma: "Umazani prizori, ki večkrat letno pozdravijo obiskovalce ob vstopu v Višegrad, so problem, ki ga ne moremo rešiti". Kot pove, od turistov slišijo, da umazanija in včasih tudi smrad marsikoga odvrneta od obiska Višegrada.

Dve deseteletji star problem

Kot je za naš portal že izpostavil Furtula, gre za resen ekološki problem, ki že dve desetletji pesti njihovo občino in reko Drino, dogaja pa se zaradi neustreznega odlaganja odpadkov in nastajanja divjih odlagališč na bregovih rek: "Vsako leto nam reka Drina predvsem ob večjih padavinskih dogodkih prinese nekaj več kot 10.000 kubičnih metrov različnih odpadkov. Žal je okoljska ozaveščenost prebivalcev pri nas nizka, zato je vsem lažje smeti vreči v reko in pustiti, da jih odnese voda, kot pa jih odnesti na odlagališče."

To je velika sramota za vse nas in pokazatelj, da smo daleč od civiliziranega sveta in urejenih držav, izpostavlja. Prepričan je, da se težava lahko reši v nekaj letih. Kot izpostavlja, je treba narediti strategijo za upravljanje z odpadki in odlagališči, ki se nahajajo na obalnih območjih. Kot spomni, je na tem področju še največ naredila Srbija, ki je sanirala nekaj odlagališč ob reki Lim.

Kot pravi, BiH in Črna gora doslej nista skoraj nič ukrepali, da bi se stanje izboljšalo: "V naši državi ni zadostnega števila regionalnih odlagališč in reciklažnih centrov, kamor bi odvažali odpadke, skoraj 80 odstotkov odlagališč pa nima potrebnih dovoljenj." Prav tako opozarja, da bi bilo treba urediti sistem, da vsaka občina obravnava svoje odpadke, ne pa da občina Višegrad sprejema odpadke iz več mest, ki se nahajajo v zgornjem porečju reke Drine. Kot je dodal: "Mislim, da bo trajalo še nekaj let, da se ta problem reši, vendar le, če bomo na tem delali vse leto in ne samo takrat, ko imamo problem. Preprosto, vse tri države v regiji se morajo dogovoriti za strategijo in začeti odstranjevati odlagališča ob reki."

Kje tiči razlog za tako dolgotrajno sanacijo?

Kot je za naš portal že razložil Furtula, delavci hidroelektrarne na Drini, ki čistijo odpadke, nimajo na razpolago velikega števila tovornjakov in primerne opreme za takšno delo, zato se celoten proces odvija počasneje. Prav tako je ovira dostop do mesta, od koder lahko odvažajo odpadke. Cesta namreč ni dovolj široka, da bi lahko naenkrat pripeljali več vozil, ki bi nato odvažala smeti. Prav tako, našteva, nimajo potrebnih specializiranih plovil za pobiranje smeti ali usmerjanje odpadkov po vodi do mesta, kjer bi jih lahko odstranili iz reke.

drina onesnaženje

Vlada predlaga omejitev dostopa do družbenih omrežij za mlajše od 15 let

Na Reki pred koncerti Thompsona plakati proti fašizmu

KOMENTARJI52

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sektor1
07. 02. 2026 09.16
Kakšna država, takšen narod in vsa njihova okolica z rekami vred.
Odgovori
0 0
Dragica Cegler
07. 02. 2026 09.13
Gutwnberg Povej to levak.m.
Odgovori
0 0
Dragica Cegler
07. 02. 2026 09.11
Brez veze pisati komentarje,ker itak vse zbrišejo.Napuses besedo balka..I,, pa ti povejo,da je to nedovoljena beseda.
Odgovori
+1
1 0
Rudar
07. 02. 2026 09.13
Potem ne piši.
Odgovori
0 0
Observatore kita
07. 02. 2026 09.10
Bil leta nazaj v 80tih v Nišu groza
Odgovori
+1
1 0
Observatore kita
07. 02. 2026 09.08
Balkan
Odgovori
+3
3 0
Stauffenberg
07. 02. 2026 09.10
Indija,Pakistan, jug Italije, Egipt.....
Odgovori
+1
1 0
Rudar
07. 02. 2026 09.02
Ostanki jugoslovanske miselnosti. Hvala bogu, da smo se odcepli.
Odgovori
+6
7 1
Morgoth
07. 02. 2026 09.10
Problem je ker jih toliko sem prišlo in so zraven prinesli to miselnost :/
Odgovori
+3
3 0
Stauffenberg
07. 02. 2026 09.15
Daj poglej malo okoli sebe, pa kakšen dokumentarni film iz ZDA, Indije, Pakistana, južne Italije, arabskih držav. Potem pa na YT poglej Belorusijo in Minsk-boš zastrigel z gluhimi ušesi od pozitivnega presenečenja. Lani je bila gostja na prve programu radia neka Slovenka, ki živi v Belgiji in na vprašanje, kaj ji tam ni všeč je odgovorila veliko smeti ob cestah. What?
Odgovori
0 0
St. Gallen
07. 02. 2026 09.00
Vjosa je bolj cista
Odgovori
+1
1 0
Pačeden
07. 02. 2026 08.57
Pa saj je v Srbiji enako….smo bili decembra v Vojvodini……groza
Odgovori
+8
8 0
Gutenberg
07. 02. 2026 08.54
Tisti, ki tako hvalite balkan in balkance - tule je njegova slika v največjem sijaju ...
Odgovori
+9
9 0
optimist11
07. 02. 2026 09.10
Balkan je lep, balkanci so v večini (kot povsod) dobri ljudje. So pa daleč za nami po razmišljanju in odnosu do okolja.. Ampak, tudi v SLO so firme, ki imajo koncesije za nevarne odpadke, odlagajo le te pa na neprimernih mestih....
Odgovori
+2
2 0
Buci in Bobo
07. 02. 2026 08.51
Tanja bo zrihtala, kot vodovod v Doboju.
Odgovori
+8
8 0
MačekMuri
07. 02. 2026 08.50
Slamice in zamaški bodo rešile svet. Kakšna brezbrižnost ljudi in njihove kulture
Odgovori
+4
4 0
Koronavirusovec
07. 02. 2026 08.43
a mi zna kdo razložit današnji vic o trikotniku in zakaj pravi blondinka, da si ga je zjutraj obrila, kaj je fora?
Odgovori
+1
1 0
Valkidžija
07. 02. 2026 09.02
Očitno živiš v kameni dobi ali pa v kloštru.
Odgovori
-1
0 1
2point honey
07. 02. 2026 09.16
Kje pa mas to? Jaz vse vice zastpim, sam povej!
Odgovori
0 0
juventina10
07. 02. 2026 08.41
pred 18 leti sem šla v črno goro,ob vstopu plačala 10 eur eko takse,brez računa,seveda.nakar grem mimo naselja in kup smeti lepo med dvema blokoma.verjetno,da do danes niso glede tega očitno naredili ničesar.
Odgovori
+10
10 0
patogen
07. 02. 2026 09.07
Leta 1990 je bila Črna Gora samorazglašena za prvo ECO državo na svetu. In to zelo slovesno, po televizijah.
Odgovori
+2
2 0
patogen
07. 02. 2026 08.36
Potem pa na šopajo tule levičarji, da smo vsi odgovorni za planet.
Odgovori
+9
13 4
96bimBo
07. 02. 2026 08.47
Si pravilno obrnil žeɓelj?
Odgovori
+0
1 1
patogen
07. 02. 2026 08.35
Toliko imajo opravka z Drino, pa sanjajo meje čez Drino, v resnici pa takole. Pacek je pač pacek.
Odgovori
+13
15 2
macolagobec
07. 02. 2026 08.42
Jah, saj že sem hodijo to počet. Največje zadovoljstvo takih ljudi je, da pridejo nekam kjer je lepo in se tam userjejo.
Odgovori
+5
7 2
jouža
07. 02. 2026 08.32
Tisti pri nas niso dosti boljši. Lahko gre Balkanec z Balkana, ampak njegova glava za vedno ostane na Balkanu.
Odgovori
+19
21 2
nelevnedesen
07. 02. 2026 08.29
Ko so prazniki in gredo ko.sov.arji in boš.njaki iz cele evrope domov je tako tudi ob naših avtocestah in počivališčih. Kljub košem za smeti
Odgovori
+14
15 1
Celjan78
07. 02. 2026 08.29
In potem taki balkanci, pametujejo kako nočejo v EU, ker so sama "glupa pravila"! Ja ne vem no, kdo je ostal v letu 1990 po razvitosti? Predvsem srbi so radi pametni. Kupujejo rusko nafto, vozijo pa dražje gorivo kot mi v Sloveniji. Radi bi bili frendi z rusi, pa potem prodajajo Ukrajini municijo.
Odgovori
+11
12 1
Sil Ka 1
07. 02. 2026 08.27
To ju hud problem, ki se ga z voljo da rešiti. Tisto kar je huje je dno Drine, o čemer se niti pogovarjati ne upajo.
Odgovori
+14
14 0
Komet
07. 02. 2026 08.27
Tam ni kulture itak. Pri pouku manjka en predmet. SNAGA in NARAVA
Odgovori
+13
14 1
bibaleze
