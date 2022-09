Umetna inteligenca je zmagala na umetniškem natečaju, umetniki so besni

Novost teh orodij in način njihove uporabe za ustvarjanje slik so privedle do razprav o tem, ali lahko resnično ustvarjajo umetnost ali pomagajo ljudem pri ustvarjanju umetnosti.

Allen je 25. avgusta na strežniku Midjourney Discord navdušeno objavil svojo zmago, skupaj s slikami treh svojih del. Nekaj dni kasneje se je to viralno razširilo po Twitterju, pri čemer so bili številni umetniki jezni zaradi Allenove zmage, ker je za ustvarjanje slike uporabil umetno inteligenoc, kot je v začetku tedna poročal portal Vice's Motherboard.

"To je grozno iz istega razloga, zaradi katerega robotom ne dovolimo sodelovati na olimpijskih igrah"

"To je grozno iz istega razloga, zaradi katerega robotom ne dovolimo sodelovati na olimpijskih igrah," je zapisal eden od uporabnikov Twitterja.

"To je dobesedna definicija izraza 'pritisnil nekaj gumbov, da bi ustvaril digitalno umetniško delo'," je zapisal drugi.

Čeprav Allen pri ustvarjanju svojega zmagovalnega dela ni uporabil čopiča, je bilo po njegovih besedah v to vpletenega veliko dela, poroča CNN.

"Ne gre za to, da bi samo zmešali besede in zmagovali na tekmovanjih," je dejal.

Midjourneyju lahko posredujete besedno zvezo, kot je oljna slika jezne jagode in v nekaj sekundah od sistema umetne inteligence prejmete več slik, vendar Allenov postopek ni bil tako preprost. Za pridobitev zadnjih treh slik, ki jih je prijavil na tekmovanje, je potreboval več kot 80 ur.

Najprej se je poigral s stavki, ki so Midjourney pripeljali do tega, da je ustvaril slike žensk v nabranih oblekah in vesoljskih čeladah - po njegovih besedah je skušal združiti kostume v viktorijanskem slogu z vesoljsko tematiko. Sčasoma je z mnogimi manjšimi popravki pisnega poziva (na primer s prilagajanjem osvetlitve in barvne harmonije) ustvaril 900 iteracij končnih treh slik. Te tri slike je predelal v programu Photoshop, na primer tako, da je eni od ženskih figur na zmagovalni sliki dodal glavo z valovitimi temnimi lasmi, potem ko jo je Midjourney prikazal brez glave. Nato je slike pregledal še z drugim programom, imenovanim Gigapixel AI, ki lahko izboljša ločljivost, in jih dal natisniti na platno v lokalni tiskarni.

Allen je vesel, da je razprava o tem, ali se umetna inteligenca lahko uporablja za ustvarjanje umetnosti, deležna tolikšne pozornosti.

"Namesto da sovražimo tehnologijo ali ljudi, ki stojijo za njo, moramo priznati, da je to močno orodje, in ga uporabiti za dobro, da bomo lahko vsi napredovali," je dejal Allen.

Eden od sodnikov se ni zavedal, da je delo ustvarila umetna inteligenca

Cal Duran, umetnik in učitelj umetnosti, ki je bil eden od sodnikov na natečaju, je dejal, da je Allenovo delo sicer vsebovalo omembo Midjourney, vendar se pri ocenjevanju ni zavedal, da ga je ustvarila umetna inteligenca. Kljub temu je vztrajal pri svoji odločitvi, da mu dodeli prvo mesto v svoji kategoriji, in ga označil za "čudovito delo".