Umetna inteligenca na trgu najbolj prizadela mlade

Po ugotovitvah raziskovalcev so zaradi umetne inteligence najbolj v upadu dela, povezana s storitvami za stranke, ki se jih je v zadnjem obdobju močno avtomatiziralo.

Na področju razvijanja programske opreme je zaposlenost v starostni skupini od 22 do 25 let od konca leta 2022 upadla za 20 odstotkov, je raziskavo povzela nemška tiskovna agencija dpa.

Skupno je v sektorjih, ki so najbolj izpostavljeni umetni inteligenci, zaposlenost mladih med 22. in 25. letom upadla za okoli šest odstotkov, v panogah, ki niso posebej povezane z umetno inteligenco, pa je v tej starostni skupini prišlo do povečanja zaposlenosti za devet odstotkov.

Raziskava je pokazala še, da je število starejših zaposlenih tudi v sektorjih, v katerih umetna inteligenca igra zelo pomembno vlogo, medtem poraslo, kar naj bi kazalo na to, da umetna inteligenca izkušenj, pridobljenih skozi leta dela, ne more nadomestiti.