Umetna inteligenca na trgu najbolj prizadela mlade

Po ugotovitvah raziskovalcev so zaradi umetne inteligence najbolj v upadu dela, povezana s storitvami za stranke, ki se jih je v zadnjem obdobju močno avtomatiziralo.
Na področju razvijanja programske opreme je zaposlenost v starostni skupini od 22 do 25 let od konca leta 2022 upadla za 20 odstotkov, je raziskavo povzela nemška tiskovna agencija dpa.
Skupno je v sektorjih, ki so najbolj izpostavljeni umetni inteligenci, zaposlenost mladih med 22. in 25. letom upadla za okoli šest odstotkov, v panogah, ki niso posebej povezane z umetno inteligenco, pa je v tej starostni skupini prišlo do povečanja zaposlenosti za devet odstotkov.
Raziskava je pokazala še, da je število starejših zaposlenih tudi v sektorjih, v katerih umetna inteligenca igra zelo pomembno vlogo, medtem poraslo, kar naj bi kazalo na to, da umetna inteligenca izkušenj, pridobljenih skozi leta dela, ne more nadomestiti.
V panogah, kjer umetna inteligenca ne more prevzeti vseh nalog, temveč lahko zgolj asistira, denimo v zdravstvu, je zaposlenost prav tako zrasla v vseh starostnih skupinah.
Analiza temelji na podatkih ameriškega podjetja ADP, ki zajemajo 3,5 do pet milijonov polno zaposlenih. Osredotoča se na vpliv umetne inteligence na trg dela, na rezultate pa bi lahko po navedbah raziskovalcev vplivali tudi postkoronske prilagoditve in gospodarski pogoji.
