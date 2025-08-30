Svetli način
Tujina

Umetna inteligenca na trgu najbolj prizadela mlade

San Jose, 30. 08. 2025 09.36 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
11

Širjenje uporabe umetne inteligence že vpliva na ameriški trg dela, najbolj prizadeti pa so mladi, kaže ta teden objavljena raziskava ameriške univerze Stanford.

Po ugotovitvah raziskovalcev so zaradi umetne inteligence najbolj v upadu dela, povezana s storitvami za stranke, ki se jih je v zadnjem obdobju močno avtomatiziralo.

Na področju razvijanja programske opreme je zaposlenost v starostni skupini od 22 do 25 let od konca leta 2022 upadla za 20 odstotkov, je raziskavo povzela nemška tiskovna agencija dpa.

Skupno je v sektorjih, ki so najbolj izpostavljeni umetni inteligenci, zaposlenost mladih med 22. in 25. letom upadla za okoli šest odstotkov, v panogah, ki niso posebej povezane z umetno inteligenco, pa je v tej starostni skupini prišlo do povečanja zaposlenosti za devet odstotkov.

Raziskava je pokazala še, da je število starejših zaposlenih tudi v sektorjih, v katerih umetna inteligenca igra zelo pomembno vlogo, medtem poraslo, kar naj bi kazalo na to, da umetna inteligenca izkušenj, pridobljenih skozi leta dela, ne more nadomestiti.

Umetna inteligenca ogroža delovna mesta
Umetna inteligenca ogroža delovna mesta FOTO: Shutterstock

V panogah, kjer umetna inteligenca ne more prevzeti vseh nalog, temveč lahko zgolj asistira, denimo v zdravstvu, je zaposlenost prav tako zrasla v vseh starostnih skupinah.

Analiza temelji na podatkih ameriškega podjetja ADP, ki zajemajo 3,5 do pet milijonov polno zaposlenih. Osredotoča se na vpliv umetne inteligence na trg dela, na rezultate pa bi lahko po navedbah raziskovalcev vplivali tudi postkoronske prilagoditve in gospodarski pogoji.

umetna inteligenca mladi trg delo
KOMENTARJI (11)

galeon
30. 08. 2025 10.51
+1
Če se ljudje pustijo poneumljat računalnikom pa naj bodo. Njihov problem.
Rožice so zacvetele
30. 08. 2025 10.47
Sposobni ne bodo nikoli brez službe, ne glede na vrsto izobrazbe oz. poklica.
Levi so barabe
30. 08. 2025 10.33
+1
Vedno je bilo prepričanje da bo na udaru proizvodnja z avtomatizacijo, pa se je izkazalo da AI najbolj reže po pisarniških službah
IceFashion
30. 08. 2025 10.43
+1
Kaj pa ti govoris. Na proizvodnji so umetna inteligenca in avtomatizacija že dolgo prisotne in delno zamenjale delovna mesta, sedaj pa se uporaba širi tudi na druge sektorje.
Levi so barabe
30. 08. 2025 10.45
-1
AI ni tako vplival na število delovnih mest v proizvodnji, je pa delavce razbremenil
RATO
30. 08. 2025 10.28
+5
Večina mladih ni sposobna reševanja vsakodnevnih težav brez pomoči "pametnih" naprav, da ne omenjamo osebne komunikacije med vrstniki. 😎🤐 V službi pa delujejo kot roboti zato jih zlahka zamenja UI. 🙄 Ustvarili ste žive "zombije", ki bulijo v ekrane in si zagotovili popolno kontrolo nad njimi zato pa smo prišli do tega absurda.🙃🤔
Protoc
30. 08. 2025 10.26
+2
Pa oni so mislili da bodo delali namesto njih..kaksna generacije se razvijajo..tesko dvomim, da bo nekdo cez 10let gradil ceste...lopato pa ze ne bodo..
Smo druga Švica
30. 08. 2025 10.22
+4
Pol se bo zmanjšal uvoz teh z bradami,ki pripeljejo ženo z otroci ki nikol nebo delala edina naloga je da hodi po trgovinah premetavat izdelke.Otroc so pa zastonj po vrtcih .In potem še pluvajo državo v kateri živijo.
IceFashion
30. 08. 2025 10.09
+3
AI ne odvzema delovnih mest, ampak predvsem nadomešča tista, ki sama po sebi niso imela velike dodane vrednosti. Gre večinoma za rutinska opravila, ki ne zahtevajo veliko razmišljanja, zato lahko mladi veselijo, da se s tem ne ukvarjajo.
Samo navijač
30. 08. 2025 09.59
+3
Ne pisat samo kaj bi slabo,kaj bo tudi dobrega. Recimo Leges GPT odlicna zadeva in pa seveda byby oderuski odvetniki.
mamico_vam...
30. 08. 2025 09.58
+4
bolj kot golob jih ne more
