AI pomagala pri razvoju antibiotika, ki lahko uniči smrtonosno bakterijo

To je zadnji v nizu primerov, kako so lahko orodja umetne inteligence revolucionarna sila v znanosti in medicini. Antibiotiki ubijajo bakterije, vendar že desetletja primanjkuje novih zdravil, bakterije pa je vse težje zdraviti, saj razvijejo odpornost na obstoječa zdravila.

Več kot milijon ljudi vsako leto umre zaradi okužb, ki so odporne na različne vrste antibiotikov. Raziskovalci so se osredotočili na eno najbolj problematičnih vrst bakterij, ki nosi ime Acinetobacter baumannii in lahko okuži rane ter povzroči pljučnico.