Umetna inteligenca: Umrli na sodišču nagovoril svojega krvnika

Chris Pelkey je bil leta 2021 ubit v streljanju na cesti v Chandlerju v Arizoni, poroča Guardian. Tri leta in pol kasneje pa se je Pelkey pojavil na sodišču v Arizoni, da bi na nek način nagovoril svojega morilca. " Gabrielu Horcasitasu, človeku, ki me je ustrelil, bi rad povedal, da je škoda, da sva se tistega dne srečala v teh okoliščinah," v videoposnetku govori Pelkeyjeva podoba ustvarjena z umetno inteligenco. "V drugem življenju bi verjetno lahko bila prijatelja." "Verjamem v odpuščanje in v Boga, ki odpušča. Vedno sem in še vedno verjamem, " nadaljuje Pelkey, ki nosi sivo bejzbolsko kapo in ima enako gosto rdečo in rjavo brado, kot jo je nosil, ko je bil še živ.

Pelkey je bil star 37 let, bil je zelo veren in vojaški bojni veteran. Horcasitas je leta 2021 ustrelil Pelkeyja pri rdeči luči, potem ko je Pelkey izstopil iz svojega vozila in se obrnil proti Horcasitasovemu avtomobilu. Pelkeyjev nagovor po njegovi smrti je omogočila umetna inteligenca. Stacey Wales, Pelkeyjeva sestra, je povedala, da se je med sojenjem spraševala samo, kaj bi rekel njen brat.

Tako je umetna inteligenca vstopila tudi v sodno dvorano, svetovalni odbor ameriške pravosodne konference pa je napovedal, da bo začel razpravo o tem, kako urediti uporabo dokazov, ustvarjenih z umetno inteligenco, na sojenju. Walesova in njen mož sta modelu umetne inteligence posredovala videoposnetke in zvok Pelkeyja, da bi poskušala ustvariti upodobitev, ki bi se ujemala z občutki in mislimi še živečega Pelkeyja.

Sodnik Todd Lang se je na uporabo umetne inteligence odzval pozitivno. Lang je Horcasitasa na koncu obsodil na 10 let in pol zapora zaradi obtožb uboja. To je podprl tudi Pelkeyjev brat John, ki je dejal, da verjame, da bi Chris odpustil svojemu morilcu.