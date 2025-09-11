Umetna inteligenca v vinogradih

Sezona trgatve je v polnem razmahu in vinogradniki si poskušajo delo olajšati na različne načine. V kalifornijski dolini Napa, znani po vrhunskem vinarstvu in vinogradništvu, so zaposlili posebno pomočnico: umetno inteligenco. Od samovozečih traktorjev do pametnih kamer: kako so tehnologijo vključili v skrb za trte in proizvodnjo vina?