Tujina
Umetna inteligenca v vinogradih
Sezona trgatve je v polnem razmahu in vinogradniki si poskušajo delo olajšati na različne načine. V kalifornijski dolini Napa, znani po vrhunskem vinarstvu in vinogradništvu, so zaposlili posebno pomočnico: umetno inteligenco. Od samovozečih traktorjev do pametnih kamer: kako so tehnologijo vključili v skrb za trte in proizvodnjo vina?
