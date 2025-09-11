Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Umetna inteligenca v vinogradih

Napa, 11. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 9 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Elena Šterpin Zupančič
Komentarji
3

Sezona trgatve je v polnem razmahu in vinogradniki si poskušajo delo olajšati na različne načine. V kalifornijski dolini Napa, znani po vrhunskem vinarstvu in vinogradništvu, so zaposlili posebno pomočnico: umetno inteligenco. Od samovozečih traktorjev do pametnih kamer: kako so tehnologijo vključili v skrb za trte in proizvodnjo vina?

umetna inteligenca vinogradništvo vinogradi trgatev
SORODNI ČLANKI

Slušalke, ki omogočajo simultano prevajanje

Melania Trump po dolgem času v javnosti: Roboti so že tu

Nova nočna mora na bojišču: roj dronov, ki ga upravlja umetna inteligenca

Umetna inteligenca na trgu najbolj prizadela mlade

Z umetno inteligenco simulirali izbruh vulkana: kaj bi se zgodilo s Tokiem?

Razburjenje v modni industriji: manekenka, ustvarjena z umetno inteligenco

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Watchy
11. 09. 2025 16.39
+2
Brez vese pisat o umetni inteligenci, ker večina uporabnikov misli da je to program ki lahko sam dela programe (:
ODGOVORI
2 0
Watchy
11. 09. 2025 16.39
+3
Veze
ODGOVORI
3 0
periot22
11. 09. 2025 15.14
+2
Tu je Evropa ne Amerika!
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256