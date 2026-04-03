Ubili njegova starša, hišno pomočnico, uničili hišo: Toži Izrael

Tožba, ki jo je vložil pri francoski enoti za pregon vojnih zločinov, se nanaša na zračni napad, ki ga je Izrael izvedel tik pred sklenitvijo premirja s Hezbolahom novembra 2024. V napadu na stanovanjsko stavbo v središču Bejruta ni bilo predhodnega opozorila za evakuacijo, poslopje pa je utrpelo obsežno škodo. Umrli so Cherrijevi starši, njihova zaposlena in še več drugih civilistov.

Ali Cherri poudarja, da je namen postopka doseči uradno preiskavo dogodka, razjasniti okoliščine napada ter ga pravno opredeliti kot vojni zločin nad civilnim prebivalstvom. "Ali sprejmeš, da si žrtev, in sprejmeš svojo usodo, kot mora žal storiti veliko Libanoncev. Ali pa to vzameš kot odgovornost za vse druge ljudi, ki ne morejo iti skozi ta pravni postopek," je za The Guardian povedal Cherri.