Tujina

Ubili njegova starša, hišno pomočnico, uničili hišo: Toži Izrael

Pariz, 03. 04. 2026 09.42 pred 25 dnevi 2 min branja 19

Avtor:
L.M.
Ali Cherri

Libanonsko-francoski umetnik Ali Cherri je na pariškem sodišču vložil kazensko ovadbo zaradi izraelskega bombardiranja družinske hiše v Bejrutu, v katerem so umrli njegovi starši in hišna pomočnica. Meni, da bi bilo dejanje mogoče opredeliti kot vojni zločin.

Tožba, ki jo je vložil pri francoski enoti za pregon vojnih zločinov, se nanaša na zračni napad, ki ga je Izrael izvedel tik pred sklenitvijo premirja s Hezbolahom novembra 2024. V napadu na stanovanjsko stavbo v središču Bejruta ni bilo predhodnega opozorila za evakuacijo, poslopje pa je utrpelo obsežno škodo. Umrli so Cherrijevi starši, njihova zaposlena in še več drugih civilistov.

Ali Cherri poudarja, da je namen postopka doseči uradno preiskavo dogodka, razjasniti okoliščine napada ter ga pravno opredeliti kot vojni zločin nad civilnim prebivalstvom. "Ali sprejmeš, da si žrtev, in sprejmeš svojo usodo, kot mora žal storiti veliko Libanoncev. Ali pa to vzameš kot odgovornost za vse druge ljudi, ki ne morejo iti skozi ta pravni postopek," je za The Guardian povedal Cherri.

Ali Cherri
FOTO: Profimedia

Mednarodna organizacija Amnesty International je po lastni preiskavi ocenila, da v času napada ni bilo zaznati nobenega vojaškega cilja, zato bi morali napad preiskati kot vojni zločin in primer obravnavati v okviru mednarodnega humanitarnega prava. Organizacija vidi francosko tožbo kot redko priložnost za sodno presojo ravnanj Izraela.

Pri pripravi ovadbe je sodelovala tudi raziskovalna skupina Forensic Architecture, ki je s pomočjo tridimenzionalnega modeliranja analizirala napad in ugotovila, da je bila uporabljena natančno vodena bomba ameriške izdelave. Takšna oborožitev po njihovih ugotovitvah kaže na ciljno usmerjen napad in neposredno odgovornost izraelske vojske.

Razdejanje v Bejrutu po izraelskih napadih
FOTO: AP

Trenutno smo ponovno v času zaostrovanja spopadov med Izraelom in Libanonom, kjer število civilnih žrtev znova narašča. Po poročanju The Guardiana tudi Cherri opozarja, da se podobni napadi na stanovanjske objekte nadaljujejo, kar dodatno krepi pomen pravnega ukrepanja, četudi sam ni prepričan, da bo primer privedel do dejanske kazenske odgovornosti.

Ali Cherri vojni zločin Izrael Bejrut kazenska ovadba
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tech
03. 04. 2026 20.37
Tudi če tožba uspe, so EU politiki preveč podkupljeni, da bi dejansko kdo iz Izraela odgovarjal.
Ena Dva 3 4
03. 04. 2026 13.26
Iran v vojsko rekrutira 12 letne OTROKE, 12 LETNE OTROKE!!! ISIS je pozval, naj po Evropi požigajo cerkve in sinagoge. Zakaj o tem niti besede??
petb
03. 04. 2026 17.36
Trump pa se s takimi zabava.
Sickk 2
03. 04. 2026 21.46
Mal prevec beres izraelsko jansisticne objave..luzr
zdravkob
03. 04. 2026 12.37
Eh, ja, ti umetniki iz foteljev. Toži naj svojo vlado, ker dopušča terorizem. Kolateralna škoda je žal neizogibna.
špaget
03. 04. 2026 12.01
Kakšna tožba neki, en umetnik jih je že zrihtal, zdaj pa rabimo še enega
Ana desetnica
03. 04. 2026 10.50
Ja, če bi malo manj podpirali Hezbollah, se to ne bi zgodilo. Vojna je. Žrtve na obeh straneh. Žal!
Ana desetnica
03. 04. 2026 10.52
Me zanima kdaj bodo Izraelci tožili Libanon za vso škodo in žrtve od 2023 do danes.
25.maj
03. 04. 2026 11.16
ančika, 1.april je že mimo, predolgo spiš
Ana desetnica
03. 04. 2026 13.05
Samo možganov nima spranih v celoti tako kot ti in tebi podobni. Ena merila imate za ene in druga za druge. To, da je Hezbollah ob podpori Irana leta raketiral Izrael in pobijal ljdui, to te ni pa nič motilo? Kaj če bi obravnavali vse enako? A bo šlo?
Ana desetnica
03. 04. 2026 13.11
Samo možganov nimam spranih, tako kot ti. To, da je Hezbollah leta ob podpori Irana leta in leta raketiral Izrael in pobijal ljudi, te pa nič ne moti? Kaj, ko bi imel enaka merila za obe strani?
borjac
03. 04. 2026 10.41
Izraelci so morilci , z dovoljenjem Evrope in ZDA.
25.maj
03. 04. 2026 11.17
se povsem strinjam
petb
03. 04. 2026 17.37
borjac .... s pomočjo ZDA in dovoljenjem Evrope.
alicante1234
03. 04. 2026 10.32
Za vojne zločine odgovarjajo samo tretjerazredni "diktatorji" nikoli ni odgovarjal predsednik ZDA, Izraela...
25.maj
03. 04. 2026 11.18
ampak tudi mogočni enkrat padejo, v 14.stoletju je neka ženska preklela habsburžane, dolgo je trajalo, da se je njena kletev uresničila, ampak padli pa so
JackRussell
03. 04. 2026 10.23
Velika noč je pred vrat, upam da se bodo stvari umirile po svetu.
Quatflow
03. 04. 2026 10.02
To je vojna, enako velja za nasprotnike. Najbolje za da se vsi tožijo, mrtvih pa ne bodo obudili.
