Ubili njegova starša, hišno pomočnico, uničili hišo: Toži Izrael

Tožba, ki jo je vložil pri francoski enoti za pregon vojnih zločinov, se nanaša na zračni napad, ki ga je Izrael izvedel tik pred sklenitvijo premirja s Hezbolahom novembra 2024. V napadu na stanovanjsko stavbo v središču Bejruta ni bilo predhodnega opozorila za evakuacijo, poslopje pa je utrpelo obsežno škodo. Umrli so Cherrijevi starši, njihova zaposlena in še več drugih civilistov.
Ali Cherri poudarja, da je namen postopka doseči uradno preiskavo dogodka, razjasniti okoliščine napada ter ga pravno opredeliti kot vojni zločin nad civilnim prebivalstvom. "Ali sprejmeš, da si žrtev, in sprejmeš svojo usodo, kot mora žal storiti veliko Libanoncev. Ali pa to vzameš kot odgovornost za vse druge ljudi, ki ne morejo iti skozi ta pravni postopek," je za The Guardian povedal Cherri.
Mednarodna organizacija Amnesty International je po lastni preiskavi ocenila, da v času napada ni bilo zaznati nobenega vojaškega cilja, zato bi morali napad preiskati kot vojni zločin in primer obravnavati v okviru mednarodnega humanitarnega prava. Organizacija vidi francosko tožbo kot redko priložnost za sodno presojo ravnanj Izraela.
Pri pripravi ovadbe je sodelovala tudi raziskovalna skupina Forensic Architecture, ki je s pomočjo tridimenzionalnega modeliranja analizirala napad in ugotovila, da je bila uporabljena natančno vodena bomba ameriške izdelave. Takšna oborožitev po njihovih ugotovitvah kaže na ciljno usmerjen napad in neposredno odgovornost izraelske vojske.
Trenutno smo ponovno v času zaostrovanja spopadov med Izraelom in Libanonom, kjer število civilnih žrtev znova narašča. Po poročanju The Guardiana tudi Cherri opozarja, da se podobni napadi na stanovanjske objekte nadaljujejo, kar dodatno krepi pomen pravnega ukrepanja, četudi sam ni prepričan, da bo primer privedel do dejanske kazenske odgovornosti.
