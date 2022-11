Umetnost ali zgolj mučenje? Francija razgreto razpravlja o prepovedi bikoborb

Za zagovornike je bikoborba, kjer se bika ob koncu ubije, starodavna tradicija, ki jo je treba ohraniti, za kritike pa krut obred, za katerega v sodobni družbi ni prostora.

Po javnomnenjski raziskavi, objavljeni v časopisu Journal du Dimanche, skoraj 75 odstotkov Francozov podpira prepoved bikoborb, francoski politik Aymeric Caron pa je predložil predlog zakona, o katerem bo parlament razpravljal v četrtek, poroča Reuters.

Po mnenju Carona bi bilo treba odpraviti izjeme, ki v nekaterih delih Francije dovoljujejo bikoborbe in zaradi katerih je letno ubitih manj kot tisoč bikov. "Tradicija ne more moralno upravičiti prakse," je dejal novinarjem. Predlagani zakon je v Franciji ponovno sprožil razgreto debato.

Konec tedna so v več mestih na jugu Francije, kjer so bikoborbe še vedno dovoljene, potekali protesti proti prepovedi. "Bikoborba ni boj, ampak usmrtitev mučenega nedolžnega," je bilo mogoče prebrati na transparentu, ki ga je nosil eden od protestnikov.

Na drugi strani so tisti, ki prepovedi nasprotujejo. 16-letni Baptiste se v južnofrancoskem mestu Arles usposablja za bikoborbo in pravi, da zakonodajalci, ki želijo prepovedati bikoborbo po vsej državi, "preprosto ne razumejo tega, kar se imenuje umetnost."

"Bikoborba predstavlja 2000 let zgodovine," pa izpostavlja Frederic Pastor, občinski svetnik, odgovoren za koridorje v mestu Nimes. "S tem bika slavimo," še dodaja.

Protestnica Tiphanie Senmartin Laurent pa se s prepovedjo strinja:"Velika večina državljanov nasprotuje bikoborbi, ki iz ubijanja bika naredi predstavo. Mučenje ni predstava."

Razgrete razprave o prepovedi tudi v Španiji

O bikoborbah, ki izvirajo iz Španije, se razgreto razpravlja tudi tam. V Kataloniji so jih leta 2010 prepovedali, vendar je ustavno sodišče nekaj let pozneje prepoved razveljavilo in bikoborbe označilo za kulturno dediščino.