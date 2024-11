Umije si jih z balzamom, suši na zraku, počeše naprej, nazaj in nato prepogne

OGLAS

Donald Trump ni znan le po svojih kontroverznih izjavah in političnih potezah, njegov zaščitni znak je počasi postajala tudi njegova pričeska, ki zadnja leta kljub spreminjajočim se trendom ni doživela korenitih sprememb. V zadnjih 10 letih se je v javnosti pojavilo veliko špekulacij glede njegovega lasišča in vprašanj, ali so njegovi lasje pravi. A Trump ni bil 'lastnik' znane pričeske celo življenje, saj je v najstniških letih, kot je razvidno s fotografij, nosil klasično najstniško frizuro tistega časa. Lasje niso bili posebej obdelani, le počesani so bili na stran. Na fotografiji je Trump v svoji vojaški uniformi leta 1964.

Donald Trump leta 1964 FOTO: Profimedia icon-expand

Kasneje, med letoma 1970 in 1980, ko se je Trump uveljavljal v nepremičninskem svetu New Yorka, je začel eksperimentirati tudi s svojim videzom. Klasično najstniško frizuro je zamenjala daljša in obsežnejša pričeska. Na fotografiji je Trump s svojo prvo ženo Ivano leta 1985. Lase ima počesane iz ene strani na drugo.

Donald in Ivana Trump leta 1985 FOTO: Profimedia icon-expand

V 90. letih prejšnjega stoletja, ko je Trump postal še bolj medijsko izpostavljen, pa je izoblikoval svoj značilni videz, po katerem ga poznamo še danes. Daljše goste lase je počesal na stran in nazaj, značilen pa je postal tudi videz velikega volumna, ki ga je dosegel z uporabo laka za lase. Leta 2000 se je s svojim stilistom dogovoril, da mu lase in obrvi pobarva v enak odtenek. Lasje so nad čelom rahlo dvignjeni in brezhibno fiksirani.

Donald Trump leta 2000 FOTO: Profimedia icon-expand

Med predsedniško kampanjo leta 2015 je 'zlata pričeska' požela veliko pozornosti v javnosti, ki se je začela spraševati, ali so Trumpovi lasje pravi. Na enem od dogodkov predvolilne kampanje v Južni Karolini je predsedniški kandidat celo pozval naključno udeleženko, za katero je zagotovil, da jo prvič vidi, naj pride na oder in potipa njegove lase. Javnosti je nato povedala, da so videti naravni. Za CNN je povedala, da si ni predstavljala, da bo pred 1400 udeleženci prav ona opravila improviziran pregled Trumpovih las. Izkušnjo je opisala kot zelo nenavadno, udeležencem dogodka, ki je bil predvajan tudi v živo na televiziji, pa je povedala, da so lasje videti naravno in da je lahko videla njihove korenine. Dodala je še, da je frizuro najverjetneje ustvaril s pomočjo gela in laka za lase in da so zato videti bolj nenaravno.

Leta 2015 je naključna ženska na odru potrdila, da so Trumpovi lasje pravi. FOTO: AP icon-expand

Pričesko si ureja sam Kako Trump ustvari pričesko, ki jo ponosno nosi že vrsto let, je v delu knjige, ki je bil objavljen v reviji New York Magazine, opisala tudi njegova hči Ivanka Trump. V knjigi z naslovom 'Ogenj in bes v Trumpovi Beli hiši' je očetove lase opisala kot čisto 'čopičasto dlako', ki je po operacijah za zmanjšanje obsega lasišča obdana s krogom las ob straneh in spredaj, konice teh las pa naj bi bile potegnjene skupaj navzgor, nato pa so lasje potisnjeni nazaj in skupaj pritrjeni s strjevalnim sprejem. The Guardian pa je poročal, da naj bi si Trump lase urejal sam, saj je za revijo Rolling Stone namreč povedal, da si zjutraj umije lase z balzamom in jih nato 60 minut suši na zraku, nato jih počeše malo naprej, malo nazaj in jih nazaj tudi prepogne. Na spletu so se skozi leta pojavili tudi videoposnetki, iz katerih je razvidno, da je veter Trumpu dvignil le dele lasišča, kar bi lahko potrjevalo dejstvo, da so njegovi lasje pritrjeni z močnim sprejem. V videu, ki se je na družbenih omrežjih pojavil avgusta, pa smo lahko videli nerodno situacijo, saj je veter med Trumpovim vkrcanjem na letalo razkril njegovo plešo.

Že vrsto let pa splet preplavljajo tudi viralne šale na račun Trumpovega ikoničnega stila, ki ga je ohranil še danes. Uporabniki družbenih omrežij so njegovo pričesko pogosto primerjali z različnimi stvarmi, na primer s sladkorno peno, ptičjimi gnezdi in koruznimi storži. Zlata frizura je tako v času njegovega predsedovanja in predvolilnih kampanj postala nepogrešljiv del politične satire.