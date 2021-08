General Donahue, zadnji ameriški vojak, ki je zapustil Afganistan

Vojna v Afganistanu je, vsaj za ZDA, tudi v praksi končana. Državo so po 20 letih zapustili ameriški vojaki - zadnji med njimi general Chris Donahue, ki se je vkrcal na transportno letalo C-17. General Kenneth F. McKenzie mlajši je povedal, da iz države niso uspeli evakuirati vseh ljudi, ki so jih načrtovali, "kar pa se ne bi spremenilo, tudi če bi ameriška vojska ostala v Afganistanu še nadaljnjih deset dni." ZDA ob tem opozarjajo, da v Afganistanu trenutno deluje 2000 pripadnikov ISIS-K, ki bodo za talibane predstavljali vojaški izziv. Slednji pa so medtem začeli ofenzivo proti upornikom v "neosvojljivi provinci" Pandžšir.

Ameriška vojska je v ponedeljek zapustila Afganistan, kjer so oblast sredi avgusta po bliskovitev zlomu prozahodne vlade ponovno prevzeli talibani. Preden so ameriški vojaki zapustili Kabul, so uničili večje količine vojaške opreme, med drugim protiletalske sisteme C-RAM, 70 oklepnih vozil MRAP, 27 oklepnikov Humvee ter 73 letal.

General Chris Donahue je zadnji ameriški vojak, ki je zapustil Afganistan.

Kot je potrdila ameriška vojska, je bilo to sklepno dejanje ameriške prisotnosti v Afganistanu, ki je vključevalo evakuacijo ameriških državljanov, imetnikov zelenih kart in afganistanskih zaveznikov. General Kenneth F. McKenzie ml. je dejal, da nekateri ameriški državljani, ki so zaprosili za evakuacijo, niso utegnili priti do letališča. Glede Talibanov je dejal, da so bili ameriški vojski v pomoč pri sklepnih operacijah največje nebojne evakuacije v zgodovini ameriške vojske. CNN je poročal, da so talibani zaskrbljeni zaradi "zlitja" pripadnikov ISIS-K s talibanskimi milicami v Kabulu, kar predstavlja varnostno grožnjo in težavo pri ločevanju med infiltriranimi pripadniki teroristične organizacije in legitimnimi talibanskimi borci. Medtem pa so talibani sporočili, da so po propadu pogovorov sprožili več napadov proti upornikom, ki so se zatekli v dolino Pandžšir.

ZDA sicer od talibanov pričakujejo, da bodo po umiku ameriških vojakov iz Afganistana izpolnili svoje zaveze, kakršnokoli legitimnost ali podporo pa si bodo morali zaslužiti, je le nekaj ur po odhodu zadnjih ameriških letal iz Kabula dejal ameriški državni sekretar Antony Blinken. "Vojaške misije je konec. Začela se je nova diplomatska misija," je dodal. Po Blinknovih besedah bodo morali talibani izpolniti svoje obljube glede zagotavljanje svobode potovanj in spoštovanja pravic žensk in manjšin, prav tako pa ne bodo smeli dovoliti, da bi država postala baza za teroriste. "Kakršnakoli legitimnost ali podpora bosta morali biti zasluženi," je po poročanju francoske tiskovne agencije dejal v Washingtonu. Kmalu po naznanitvi dokončnega umika ameriških vojakov iz Kabula je evakuacije, ki so potekale zadnja dva tedna, označil za "ogromen vojaški, diplomatski in humanitarni podvig", ki da je bil eden največjih izzivov za ZDA doslej. A kot je dodal, se je sedaj začelo novo poglavje. "V njem bomo vodili s svojo diplomacijo. Vojaške misije je konec. Začela se je nova diplomatska misija," je dejal. Naznanil je še, da so ZDA prekinile svojo diplomatsko prisotnost v Kabulu in jo s ponedeljkom preselile v Katar. Kljub temu si bodo prizadevale pomagati vsakemu Američanu, ki bi to želel, zapustiti Afganistan. Po njegovih besedah v državi sicer ostaja majhno število ameriških državljanov, "manj kot 200, a verjetneje bližje 100", ki želijo oditi.