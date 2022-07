Umirajočega med poroko v bolnišnici rešilo naključje

V torinski bolnišnici Molinette so 47-letniku, ki so ga po infarktu umetno ohranjali pri življenju, izpolnili zadnjo željo in mu omogočili poroko. Med poročnim obredom, ki ga je vodil duhovnik, mladoporočenka pa je nosila šopek iz pokrovčkov epruvet, pa so zdravniki v zadnjem trenutku prejeli presenetljivo novico.

Obvestili so jih, da je prispelo srce in da za moškega obstaja možnost presaditve srca. Presaditev so pravočasno izvedli pozneje tisto noč.