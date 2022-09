'Umiranje otrok zaradi te bolezni se bo lahko končalo še za časa naših življenj'

Znanstveniki Univerze v Oxfordu so razvili cepivo proti malariji, ki bi lahko spremenilo svet. Ekipa pričakuje, da ga bodo začeli uporabljati prihodnje leto, potem ko so poskusi pokazali do 80-odstotno zaščito pred smrtonosno boleznijo. Znanstveniki pravijo, da je cepivo poceni in da so že sklenili pogodbo za proizvodnjo več kot 100 milijonov odmerkov na leto.

icon-expand Cepljenje proti malariji FOTO: AP

Humanitarna organizacija Malaria no more je sporočila, da nedavni napredek pomeni, da bi se lahko umiranje otrok zaradi malarije končalo še za časa naših življenj. Za razvoj učinkovitih cepiv je bilo potrebnih več kot sto let, saj je parazit, ki povzroča malarijo in ki ga širijo komarji, izjemno zapleten in izmuzljiv. Je nenehno premikajoča se tarča, ki v telesu spreminja svoje oblike, zato se je proti njemu težko imunizirati, poroča BBC. Lani je Svetovna zdravstvena organizacija izdala dovoljenje za uporabo prvega cepiva, ki ga je razvil farmacevtski velikan GSK, v Afriki.

Vendar ekipa iz Oxforda trdi, da je njihov pristop učinkovitejši in ga je mogoče izdelati v veliko večjem obsegu. Rezultati poskusa, opravljenega na 409 otrocih v Nanoru v Burkini Faso, so bili objavljeni v reviji Lancet Infectious Diseases. Pokazalo se je, da trije začetni odmerki, ki jim sledi poživitveni odmerek leto pozneje, zagotavljajo do 80-odstotno zaščito. "Menimo, da so ti podatki najboljši doslej pridobljeni podatki o cepivu proti malariji," je dejal profesor Adrian Hill, direktor Jennerjevega inštituta na univerzi. "Upamo, da bo to cepivo na voljo in bo reševalo življenja do konca naslednjega leta" Ekipa bo v naslednjih nekaj tednih začela postopek za odobritev svojega cepiva, vendar bo končna odločitev odvisna od rezultatov večjega preizkušanja na 4.800 otrocih, ki naj bi bilo opravljeno do konca leta. Največji svetovni proizvajalec cepiva – indijski inštitut Serum – je že pripravljen izdelati več kot 100 milijonov odmerkov na leto. Profesor Hill je dejal, da bi lahko cepivo, imenovano R21, izdelali za nekaj dolarjev in bi tako lahko res zelo bistveno zmanjšali to strašno breme malarije. Dodal je: "Upamo, da bo to cepivo na voljo in bo reševalo življenja do konca naslednjega leta." Malarija je že tisočletja ena največjih nadlog človeštva, zaradi nje pa večinoma umirajo otroci in dojenčki. Bolezen še vedno ubije več kot 400.000 ljudi na leto, čeprav je bil dosežen velik napredek z mrežami, insekticidi in zdravili. To cepivo proti malariji je štirinajsto, s katerim se je profesorica Katie Ewer ukvarjala v Oxfordu. Za BBC je povedala, da je neverjetno zadovoljna, da je prišla tako daleč, in da bi "potencialni dosežek tega cepiva, če bi se začelo uporabljati, lahko resnično spremenil svet."

icon-expand Malarija je že tisočletja ena največjih nadlog človeštva, zaradi nje pa večinoma umirajo otroci in dojenčki. FOTO: Shutterstock