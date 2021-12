Umor šestletnice: 25 let brez odgovorov

Lokalna policija sicer ob obletnici smrti deklice, ki se je redno pojavljala na otroških lepotnih tekmovanjih, pravi, da še niso vrgli puške v koruzo in da tesno sodelujejo s preiskovalci na vseh ravneh ter upajo na preboj na področju tehnologije za analizo vzorcev DNK.

Kot pravijo, aktivno pregledujejo postopke testiranja genetske DNK, da bi ugotovili, ali jih je mogoče uporabiti v tem primeru. Dosedanji napredek na tem področju je namreč v zadnjih letih pomagal rešiti ogromno nerešenih umorov, posilstev in drugih zločinov. Tudi po zaslugi vzorcev, ki se v bazah znajdejo, ko ljudje raziskujejo svoja družinska drevesa. Tako so denimo s pomočjo DNK po štirih desetletjih našli morilca, ki je bil znan pod vzdevkom Golden State.

Tiskovna predstavnica policije Dionne Waugh je sicer dejala, da podrobnosti o stanju preiskave ne more razkriti, ker je preiskava še vedno "aktivna in v teku".

Preiskovalci so med preiskavo umora JonBenet Ramsey analizirali skoraj 1.000 vzorcev DNK, je policija zapisala v izjavi, prav tako so preverili več kot 21.016 namigov, ki so jih prejeli po telefonu, preko navadnih in elektronskih pisem. Detektivi so v zvezi s primerom odpotovali v 19 zveznih držav, da bi govorili z več kot 1000 ljudmi, ki bi lahko imeli informacije o primeru.

Vseeno je na policijo skozi vsa ta leta letelo nemalo kritik. Ogled prizorišča zločina naj bi bil opravljen slabo, policisti naj bi se preveč osredotočili na teorijo, da je za smrt dekleta kriv nekdo od družinskih članov, pri tem pa naj bi spregledali več potencialnih dokazov, da je bila za smrt deklice kriva "tretja oseba".

Testi iz leta 2008 so nato na oblačilih našli neznan DNK in pokazali na vpletenost "nepojasnjene tretje osebe". Nekdanja okrožna tožilka Mary Lacy je nato uradno sporočila, da družina ni bila vpletena v umor in da so oče John, mama Patsy in brat Burke prav tako žrtve tega zločina. A tudi to skromno zadoščenje je za družino prišlo veliko prepozno. Velik del javnosti, ki je bil leta prepričan, da je prav družina kriva za smrt dekleta, je to novo dejstvo spregledal, prav tako Patsy te izjave pristojnih ni dočakala, saj je dve leti prej umrla zaradi raka.

"Že tako neznosno trpimo zaradi smrti otroka. Ko pa te potem še obtožijo nagnusnega zločina, preprosto ne moreš verjeti, da se to dogaja," je Patsy povedala za CNN leto po hčerini smrti.

Primer se je v spomin ljudi vtisnil tudi zaradi neverjetne medijske pozornosti. Podrobnosti o zločinu in video posnetki JonBenet s tekmovanj, so poskrbeli za ogromen interes javnosti, kar je sprožilo vrsto knjig in televizijskih oddaj o primeru.

Družina sicer še naprej išče odgovore. Burke Ramsey, ki je bil star devet let, ko je umrla njegova sestra, kljub temu, da je bil otrok, pa je bil v očeh marsikoga glavni osumljenec, je prvič javno spregovoril o njeni smrti leta 2016. Dr. Philu McGrawu je povedal, da meni, da je skrajni čas, da spregovori o njeni smrti dve desetletji po tem, ko so mediji prvič preplavili tiho ulico, kjer je živela družina.

"Mediji so nam dolgo časa v bistvu krojili življenje. Težko je bilo spregledati kamere in reportažna vozila na dvorišču, ko smo šli v supermarket, so bili tam tabloidi z mojo fotografijo ali fotografijo JonBenét na naslovnici, sledili so nam naokoli," je dejal Ramsey. Kot je dejal, ga je to spremenilo v osebo, ki ne mara javnosti in ceni zasebnost.

Spregovoril je o tem, kaj se je zgodilo na dan, ko so njegovo sestro našli mrtvo v kleti družinske hiše: "Prva stvar, ki se je spomnim, je to, da je moja mama panično vdrla v mojo sobo in ponavljala: o moj Bog, o moj Bog. Zdaj vem, da je iskala JonBenét."