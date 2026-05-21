Tujina

Umor ali nesreča? Luknje v zgodbi dediča Mangovega imperija

21. 05. 2026 10.10

Avtor:
D.L.
Aretacija Jonathana Andica

Jonathan Andic, ki so ga v začetku tedna aretirali zaradi domnevnih povezav s smrtjo očeta, ustanovitelja modnega imperija Mango in enega najbogatejših Špancev, je po plačilu milijona evrov varščine spet na prostosti. 45-letnik vztraja, da ni kriv, a njegova zgodba naj bi imela več lukenj. Zakaj je v tednu pred nesrečo kar trikrat obiskal mesto, kjer je njegov oče nato padel?

Aretacija Jonathana Andica, najstarejšega sina ustanovitelja Manga, ki se je pred letom in pol ponesrečil v gorah v bližini Barcelone, je znova spodbudila zanimanje javnosti za nepričakovano smrt njegovega očeta.

Isak Andic
FOTO: AP

Isak Andic, eden najbogatejših Špancev, je umrl 14. decembra 2024 po padcu s 150-metrske previsne stene. Na pohodu je bil skupaj z najstarejšim sinom, ki je tudi poklical na pomoč. Policiji je dejal, da je hodil prvi, ko je za seboj nenadoma zaslišal zvok padajočega kamenja. Ko se je obrnil, je videl, kako je oče padel.

Zdelo se je kot tragična nesreča, a že kmalu so na dan začele prihajati luknje v njegovi zgodbi, piše BBC. Tako naj bi enkrat trdil, da je bil precej pred očetom, drugič pa, da sta hodila skupaj. Prav tako naj bi dejal, da je oče tik pred padcem fotografiral, a njegov telefon so našli v žepu.

Oktobra lani so primer znova odprli, Jonathan Andic je uradno postal osumljenec. V začetku tega tedna so ga aretirali. Sodnik je namreč odločil, da so zbrali dovolj dokazov, da je mladi Andic "aktivno in naklepno sodeloval" pri smrti svojega očeta.

Aretacija Jonathana Andica
FOTO: AP

Domnevna nesreča se je zgodila na nezahtevnem delu poti, ki velja za dovolj varnega, da tja na pohode vodijo tudi šolarje. Preiskovalci so prepričani, da Isaku Andicu tam ne bi moglo spodrsniti, vsaj ne tako, kot trdi njegov sin. Poleg tega naj se tudi sledi na kraju dogodka ne bi ujemale z zgodbo. Odtis stopala na mestu, kjer je Jonathan trdil, da je njegov oče padel, naj namreč ne bi ustrezal zdrsu in padcu, poroča BBC. Dvome zbuja tudi položaj, v katerem so našli truplo.

Preiskovalni sodnik je poleg tega opozoril, da je Jonathan Andic v tednu pred pohodom z očetom kar trikrat šel na kraj, kjer je ta nato umrl. Je načrtoval umor?

45-letnik, ki je po plačilu milijon evrov varščine spet na prostosti, vztraja, da je nedolžen.

Pred smrtjo Isaka Andica je bilo njegovo premoženje ocenjeno na približno štiri milijarde evrov.

Začetki Manga segajo v leto 1984, ko je Andic s pomočjo brata Nahmana odprl prvo trgovino na aveniji Paseo de Gracia v Barceloni. Družba je zrasla v eno največjih mednarodnih verig trgovin z oblačili. Po podatkih s spletne strani družbe ima ta okoli 2900 fizičnih trgovin na 120 trgih, zaposluje pa 18.000 ljudi.

devlon
21. 05. 2026 12.22
Zato ljubljanković ne hodi v hribe s sinovi..
