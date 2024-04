TikTok izziv ali umor? V zapuščeni cerkvi našli truplo 22-letnice

Preden je 22-letnica zapustila svojo domačo vas, blizu Lyona, je o svojih načrtih obvestila starše, nato pa se brezskrbno odpravila na pot, piše CNN. Nazadnje so jo videli v družbi mlajšega moškega, ki ga je policija že aretirala. Po besedah tiskovne predstavnice so žrtev in moškega prijatelji videli na tem območju, oblečena "kot vampirja". Priča, ki jo je policija zaslišala, je pojasnila, da je bila ženska bleda in shujšana, moški pa, da je imel temnejše lase.

Žensko so našli zabodeno, po besedah sodnega izvedenca pa je izkrvavela do smrti. Imela je tudi dve strelni rani, eno v vratu, drugo v trebuhu, policija pa meni, da bi lahko bili rani povzročeni po njeni smrti. Nekaj krvi naj bi bilo odstranjene s kraja zločina, znakov nasilja pa ni bilo, poroča CNN.