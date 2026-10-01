Umor bogataša pri Crikvenici: ZDA Hrvaški po 20 letih izročila osumljenko

51-letna Ana Pečaver Lesić je bila po več kot 20 letih življenja v ZDA izročena Hrvaški. Obsojena je, da je skupaj z očetom Mariem Pečaverjem sodelovala pri umoru, poroča Net. hr.

Policija je potrebovala več let, da je rekonstruirala umor. Šele leta kasneje so razkrili širšo mrežo vpletenih, ugotovitve kažejo, da je bilo v umor vpletenih pet ljudi.

Po pravnomočno ugotovljenih dejstvih je Novakova žena sodelovala pri pripravi njegovega umora. Več kot dve desetletji je ena izmed obsojenih v odsotnosti Ana Pečaver Lesić živela v ZDA, vsi dosedanji poskusi njene izročitve pa so bili neuspešni. Zakaj so ameriške oblasti zdaj spremenile odločitev, ni znano, poroča Net. hr.

Bogataša Ljubomirja Novaka , ki se je na Hrvaško vrnil iz Švedske, so umorili 27. decembra 1995 na obalni cesti med Crikvenico in Selcami. Brutalni umor se je zgodil, ko se je Ljubomir Novak v spremstvu žene Snježane Novak odpravil na tek. V parkiranem avtomobilu, mimo katerega sta šla, je sedel Damir Perasz . Novaka je prosil, naj mu nekaj pokaže na zemljevidu. Ko se mu je ta približal, ga je udaril in nato ustrelil s šibrovko.

Ljubomir Novak naj bi bil žrtev zapletenega ljubezenskega štirikotnika. Njegova žena Snježana, ki je bila ljubica Maria Pečaverja, naj bi naročila umor in pri njegovi izvedbi pomagala morilcu Damirju Peraszu, nekdanjemu vojaku iz Bribirja. Krešimir Luketić je sodeloval pri dogovarjanju o umoru, takrat pa je bil v razmerju z Ano Pečaver Lesić, hčerko Maria Pečaverja. Prav Luketićevo pričanje je bilo ključno za Pečaverja in njegovo hčer. Ob koncu sojenja je namreč v svojem zagovoru povedal, kako naj bi bila tudi onadva vpletena v kaznivo dejanje.

Ključni dokaz je posnet pogovor, v katerem je Perasz opisal napad in dejal, da se je po dejanju vrnil na kraj dogodka, kjer naj bi bila še vedno Novakova žena. Trdil je, da je prav ona naročila umor. Policiji je nato priznal tudi, da ga je k umoru nagovoril Luketić.

Na prvem sojenju so bili obsojeni Snježana Novak, Krešimir Luketić in Damir Perasz. Novakova in Luketić sta bila obsojena na 15 let zapora, Perasz pa na 20 let. Zadnji dan sojenja je sledil ključni preobrat. Luketić je razkril še dva domnevna udeleženca kaznivega dejanja. Po njegovih besedah ga je Ana Pečaver najprej poskušala prepričati, naj ubije Novaka. Ko je to zavrnil, naj bi od njega zahtevala, naj poišče nekoga drugega, ki bi izvedel umor. Tako je bil v načrt vključen Damir Perasz.

Luketić je kot glavnega organizatorja označil Maria Pečaverja, ki je po ugotovitvah sodišča zasnoval umor in določil kraj, kjer naj bi Novaka pričakali v zasedi. Mario in Ana Pečaver sta nato odšla v tujino, hrvaško pravosodje pa ju je obsodilo v odsotnosti. Maria Pečaverja so leta 2023 aretirali na mednarodnem letališču Tocumen v Panami. Tam je uporabljal ime Slavijo Skočić, za njim pa je bila razpisana mednarodna tiralica.

Na Hrvaškem je bil že pred tem pravnomočno obsojen na 15 let zapora zaradi napeljevanja k umoru iz koristoljubja. Po izročitvi je zahteval novo sojenje, saj je bil prvotni postopek izveden v njegovi odsotnosti. Reško sodišče ga je junija 2025 v ponovljenem postopku ponovno obsodilo na 15 let zapora. Sodišče je presodilo, da se ključna dejstva, na katerih je temeljila prvotna sodba, niso spremenila.

Ano Pečaver Lesić naj bi po končanih predpisanih postopkih poslali na prestajanje zaporne kazni, ki ji je bila izrečena v odsotnosti. Ker ji je bilo sojeno brez njene navzočnosti, lahko zahteva obnovo postopka in novo sojenje, tako kot je po izročitvi storil njen oče.

Pečaver Lesićeva že leta trdi, da ni kriva. V nasprotju z očetom, za katerega dolgo ni bilo znano, kje živi, so hrvaške oblasti vedele, da Ana Pečaver Lesić prebiva v ZDA. Poznale naj bi celo njen naslov.