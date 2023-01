Umor britanskega novinarja v Amazoniji je naročil 'Kolumbija'

Kolumbija naj bi umor naročil, ker je Pereira, predstavnik za stike z izoliranimi amazonskimi plemeni, preiskoval nezakonit ribolov, kar je združbi, ki jo je vodil Villar povzročilo velike izgube, je v izjavi za javnost dejala policija. Kot navaja Reuters, so Villarja obtožili tudi ponarejanja osebnih dokumentov in posedovanja lažnega rojstnega lista za delo v Braziliji. Uporabljal je tudi lažne perujske dokumente.

Novinarja in njegovega brazilskega kolega je sicer v dolini Javari ustrelil Amarild da Coste de Oliveira, znan tudi pod vzdevkom Plešasti. Dejanje je kmalu priznal in policiji tudi pokazal, kam je zakopal trupla. Phillips je v Braziliji živel že več kot desetletje in je bil dolgoletni sodelavec časopisov Guardian in The Washington Post. Pisal je tudi knjigo o Amazoniji. Pereira je bil strokovnjak za izolirana plemena v Amazoniji, ki je pred odpravo prejel grožnje s smrtjo, so sporočile skupine za pravice domorodcev.

Dolina Javari, kjer so ju ubili, je drugi največji avtohtoni rezervat v Braziliji, ki leži v osrčju amazonskega deževnega gozda. V regiji, ki je težko dostopna in ki jo država težko nadzoruje, živi 26 avtohtonih skupnosti. Na območju je razširjen nezkonit ribolov, rudarjenje, sečnja in trgovina z mamili. Philips in Pereira sta med drugim tudi dokumentirala konflikte med avtohtonimi prebivalci, vlado in kriminalnimi skupinami.