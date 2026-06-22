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Umor Charlieja Kirka: Bo izjava tožilca obtoženega rešila pred smrtno kaznijo?

Salt Lake City, 22. 06. 2026 18.42 pred 25 minutami 3 min branja 2

Avtor:
L.M.
Po uboju Charlieja Kirka

Na sodišču v ameriški zvezni državi Utah odločajo o pomembnem preobratu v primeru Tylerja Robinsona, ki je obtožen umora konservativnega komentatorja Charlieja Kirka. Sodnik bo presodil, ali so tožilci z izjavami za medije kršili prepoved javnega komentiranja postopka. Če bo pritrdil obrambi, bi to za obtoženega lahko pomenilo veliko zmago, saj bi iz postopka lahko umaknili možnost smrtne kazni.

Primer v ZDA uživa veliko medijsko pozornost že od septembra lani, ko je nekdo ustrelil Charlieja Kirka na univerzitetnem kampusu v Utahu. Tožilstvo za umor obtožuje Tylerja Robinsona, ki mu med drugim očitajo hud umor, uporabo strelnega orožja pri kaznivem dejanju, oviranje pravosodja in vplivanje na priče. Robinson krivde še ni priznal.

V središču današnje odločitve ni vprašanje Robinsonove krivde, temveč ravnanje tožilstva pred začetkom sojenja, poroča CNN. Sodnik Tony Graf je že septembra lani izdal odredbo, ki tako tožilstvu kot obrambi prepoveduje javno komentiranje podrobnosti primera, saj bi lahko medijski pritiski vplivali na bodočo poroto in s tem ogrozili pošteno sojenje.

Obramba trdi, da je to prepoved prekršil tožilec Christopher Ballard, ki je konec marca in v začetku aprila več medijem komentiral balistične dokaze. Sporne so predvsem njegove izjave o poročilu ameriškega urada za alkohol, tobak, strelno orožje in eksplozive (ATF), ki je analiziral kroglo, najdeno med obdukcijo žrtve.

Zaslišanje Tylerja Robinsona
Zaslišanje Tylerja Robinsona
FOTO: AP

Robinsonovi odvetniki so marca v sodnem dokumentu izpostavili, da strokovnjaki niso mogli potrditi, da krogla izvira iz puške, povezane z obtoženim. To je obramba predstavila kot pomemben argument v prid Robinsonu. Tožilstvo pa opozarja, da je obramba izpustila ključen del ugotovitve, saj strokovnjaki orožja prav tako niso mogli izključiti te puške kot vira izstrelka. Po besedah tožilca Ballarda so bile izjave za medije namenjene prav temu pojasnilu.

Obramba temu ostro nasprotuje. Po njihovem mnenju Ballard ni zgolj pojasnjeval tehničnih podrobnosti, ampak je skušal vplivati na javno mnenje in ustvariti vtis o krivdi obtoženega. Robinsonovi odvetniki menijo, da je bilo takšno ravnanje "izjemno nepremišljeno" in da bi lahko resno ogrozilo možnost nepristranskega sojenja.

Zato zahtevajo, da sodišče tožilce spozna za krive. Kot najstrožji ukrep predlagajo odstranitev smrtne kazni iz nabora možnih kazni, če bi bil Robinson na koncu obsojen. Predlagali so tudi milejše sankcije, kot sta dodatno strokovno usposabljanje tožilcev ali prijava odvetniški zbornici.

Tožilstvo takšne zahteve označuje za pretirane. V odzivu so zapisali, da bi bila odprava smrtne kazni povsem nesorazmeren ukrep glede na domnevno kršitev, še posebej ker Ballard naj ne bi razkril nobenih zaupnih informacij.

Charlie Kirk na univerzi v Utahu
Charlie Kirk na univerzi v Utahu
FOTO: AP

Poleg tega bo sodnik odločal še o enem pomembnem procesnem vprašanju pred začetkom predobravnavnega naroka, ki je predviden za 6. julij. Tožilstvo želi uporabiti tudi posredne oziroma hearsay dokaze, izjave prič, ki na sodišču ne bi pričale neposredno. Obramba po navedbah CNN temu nasprotuje, saj meni, da brez možnosti navzkrižnega zaslišanja takšni dokazi ne bi smeli biti dopustni, predvsem zato, ker gre za eno izmed ključnih prič, Robinsonovega sostanovalca v času streljanja.

Ballard vztraja, da obramba v tej fazi postopka nima pravice do navzkrižnega zaslišanja, ker namen predobravnavnega naroka ni ugotavljanje krivde, temveč zgolj presoja, ali obstaja dovolj dokazov za nadaljevanje sojenja.

Po njegovih besedah bi morebitna odločitev v prid obrambi pomenila precedens, saj nobeno sodišče doslej še ni presodilo, da pravica do soočenja s pričami iz šestega amandmaja ameriške ustave velja že v tej zgodnji fazi postopka.

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L7
22. 06. 2026 19.07
Kar iščeš, to najdeš!
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devote
22. 06. 2026 19.01
Kramberger sistem..
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