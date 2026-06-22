Umor Charlieja Kirka: Bo izjava tožilca obtoženega rešila pred smrtno kaznijo?

Primer v ZDA uživa veliko medijsko pozornost že od septembra lani, ko je nekdo ustrelil Charlieja Kirka na univerzitetnem kampusu v Utahu. Tožilstvo za umor obtožuje Tylerja Robinsona, ki mu med drugim očitajo hud umor, uporabo strelnega orožja pri kaznivem dejanju, oviranje pravosodja in vplivanje na priče. Robinson krivde še ni priznal. V središču današnje odločitve ni vprašanje Robinsonove krivde, temveč ravnanje tožilstva pred začetkom sojenja, poroča CNN. Sodnik Tony Graf je že septembra lani izdal odredbo, ki tako tožilstvu kot obrambi prepoveduje javno komentiranje podrobnosti primera, saj bi lahko medijski pritiski vplivali na bodočo poroto in s tem ogrozili pošteno sojenje. Obramba trdi, da je to prepoved prekršil tožilec Christopher Ballard, ki je konec marca in v začetku aprila več medijem komentiral balistične dokaze. Sporne so predvsem njegove izjave o poročilu ameriškega urada za alkohol, tobak, strelno orožje in eksplozive (ATF), ki je analiziral kroglo, najdeno med obdukcijo žrtve.

Zaslišanje Tylerja Robinsona FOTO: AP

Robinsonovi odvetniki so marca v sodnem dokumentu izpostavili, da strokovnjaki niso mogli potrditi, da krogla izvira iz puške, povezane z obtoženim. To je obramba predstavila kot pomemben argument v prid Robinsonu. Tožilstvo pa opozarja, da je obramba izpustila ključen del ugotovitve, saj strokovnjaki orožja prav tako niso mogli izključiti te puške kot vira izstrelka. Po besedah tožilca Ballarda so bile izjave za medije namenjene prav temu pojasnilu. Obramba temu ostro nasprotuje. Po njihovem mnenju Ballard ni zgolj pojasnjeval tehničnih podrobnosti, ampak je skušal vplivati na javno mnenje in ustvariti vtis o krivdi obtoženega. Robinsonovi odvetniki menijo, da je bilo takšno ravnanje "izjemno nepremišljeno" in da bi lahko resno ogrozilo možnost nepristranskega sojenja. Zato zahtevajo, da sodišče tožilce spozna za krive. Kot najstrožji ukrep predlagajo odstranitev smrtne kazni iz nabora možnih kazni, če bi bil Robinson na koncu obsojen. Predlagali so tudi milejše sankcije, kot sta dodatno strokovno usposabljanje tožilcev ali prijava odvetniški zbornici. Tožilstvo takšne zahteve označuje za pretirane. V odzivu so zapisali, da bi bila odprava smrtne kazni povsem nesorazmeren ukrep glede na domnevno kršitev, še posebej ker Ballard naj ne bi razkril nobenih zaupnih informacij.

Charlie Kirk na univerzi v Utahu FOTO: AP