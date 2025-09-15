Umor Charlieja Kirka: na brisači, oviti okoli puške, našli DNK strelca

Ker Tyler Robinson domnevno ne sodeluje z oblastmi, se preiskovalci umora aktivista Charlieja Kirka zanašajo na dokaze, zbrane na kraju zločina, in pogovore z njegovimi znanci.

Direktor FBI Kash Patel je v pogovoru za televizijo Fox News potrdil, da DNK na brisači, oviti v puško, ki so jo našli na kraju, pripada osumljencu. Njegova DNK je tudi na izvijaču, ki so ga našli na strehi stavbe na kampusu univerze, od koder naj bi streljal.

Patel je komentiral tudi poročanja, da naj bi na domu osumljenca našli sporočilo, v katerem Robinson napoveduje umor. "V bistvu piše "Imam priložnost, da ubijem Charlieja Kirka" in predvidevam, da je bilo to napisano pred streljanjem. Čeprav je bilo uničeno, smo našli forenzične dokaze o sporočilu," je povedal za televizijo.

Glede na informacije, ki jih je pridobil britanski BBC, naj bi Robinsona še v tem tednu obtožili hudega umora, oviranja pravosodnih organov in uporabe strelnega orožja.

Guverner ameriške zvezne države Utah Spencer Cox je v nedeljo pojasnil, da Robinson ne priznava dejanja in ne sodeluje s preiskovalci. Robinsonov domnevni partner, ki je sredi postopka spolne tranzicije, medtem sodeluje v preiskavi.

Ameriški predsednik Donald Trump, ki mu je Kirk pomagal osvojiti precej glasov mlajših volivcev, vztraja, da je umor dejanje ameriške radikalne levice. "Problem so radikalci na levici. Ko vidite agitatorje, vidite slabe stvari, ki jih govorijo o naši državi, gorenje ameriške zastave povsod - to je levica. To ni desnica," je v nedeljo povedal novinarjem v New Jerseyju.