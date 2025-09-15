Umor Charlieja Kirka: na brisači, oviti okoli puške, našli DNK strelca

Ker Tyler Robinson domnevno ne sodeluje z oblastmi, se preiskovalci umora aktivista Charlieja Kirka zanašajo na dokaze, zbrane na kraju zločina, in pogovore z njegovimi znanci.
Direktor FBI Kash Patel je v pogovoru za televizijo Fox News potrdil, da DNK na brisači, oviti v puško, ki so jo našli na kraju, pripada osumljencu. Njegova DNK je tudi na izvijaču, ki so ga našli na strehi stavbe na kampusu univerze, od koder naj bi streljal.
Patel je komentiral tudi poročanja, da naj bi na domu osumljenca našli sporočilo, v katerem Robinson napoveduje umor. "V bistvu piše "Imam priložnost, da ubijem Charlieja Kirka" in predvidevam, da je bilo to napisano pred streljanjem. Čeprav je bilo uničeno, smo našli forenzične dokaze o sporočilu," je povedal za televizijo.
Glede na informacije, ki jih je pridobil britanski BBC, naj bi Robinsona še v tem tednu obtožili hudega umora, oviranja pravosodnih organov in uporabe strelnega orožja.
Guverner ameriške zvezne države Utah Spencer Cox je v nedeljo pojasnil, da Robinson ne priznava dejanja in ne sodeluje s preiskovalci. Robinsonov domnevni partner, ki je sredi postopka spolne tranzicije, medtem sodeluje v preiskavi.
Ameriški predsednik Donald Trump, ki mu je Kirk pomagal osvojiti precej glasov mlajših volivcev, vztraja, da je umor dejanje ameriške radikalne levice. "Problem so radikalci na levici. Ko vidite agitatorje, vidite slabe stvari, ki jih govorijo o naši državi, gorenje ameriške zastave povsod - to je levica. To ni desnica," je v nedeljo povedal novinarjem v New Jerseyju.
Robinson sicer sodeč po poročanju ameriških medijev prihaja iz družine trdnih Trumpovih podpornikov. Tudi nekateri, ki so ga poznali, so imeli vtis, da je zadržani navdušenec nad videoigrami bolj konservativen, poroča CNN. Drugi spet pravijo, da ni bil navdušen ne nad Kirkom ne nad Trumpom.
Za volitve se je nazadnje registriral kot neodvisni volivec, vendar se jih ni udeleževal. Levičarska nagnjenja mu pripisujejo zaradi napisov na tulcih nabojev, ki so jih policisti našli na kraju atentata.
Med ameriško desnico se medtem krepijo pozivi, naj tisti, ki so kritični do pokojnega Kirka, ostanejo brez služb.
Nekdanji minister za promet v vladi Joeja Bidna Pete Buttigieg je na televiziji NBC poudaril, da v nedavnih odmevnih napadih ni bilo doslednega vzorca levičarjev proti desničarjem in opozoril na junijski umor demokratske državne kongresnice v Minnesoti Melisse Hortman in njenega moža.
"Moramo zavrniti vsakogar, ki bi poskušal izkoristiti politično nasilje. Odgovor na to ne more biti, da vlada ostro ukrepa proti posameznikom ali skupinam, ker politično izzivajo vlado," je dejal Buttigieg.
Vendar pa je v ZDA doslej izgubilo službe več novinarjev in komentatorjev, ki o Kirku niso imeli povedati kaj lepega, pritisk pa se širi čez meje ZDA.
Nemška javna televizija ZDF je skupaj z Nemškim novinarskim združenjem zavrnila pozive nekdanjega Trumpovega veleposlanika v Berlinu Richarda Grenella za odpoklic dopisnika televizije Elmarja Thevessena iz ZDA, poroča tiskovna agencija dpa.
Grenell trdi, da novinar s svojim levičarskim ekstremizmom spodbuja nasilje, ker je med drugim komentiral, da bi pogledi Trumpovega svetovalca Stephena Millerja lahko izhajali iz nacistične ideologije.
"Dokler novinarji delujejo v okviru svobode tiska in svobode izražanja, prisilni ukrepi države, kot je preklic vizumov, v liberalnih demokracijah nimajo prostora," je sporočilo nemško novinarsko združenje.
Robinsona je FBI ulovil 33 ur po atentatu na Kirka, policiji pa se je predal sam po pogovoru z očetom in pastorjem njegove cerkve. Politična organizacija Turning Point USA, ki jo je ustanovil Kirk, je napovedala, da bo pogreb 21. septembra na nogometnem stadionu blizu Phoenixa v Arizoni, tam pa bo tudi Trump.
