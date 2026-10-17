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Umor deskarjev v Mehiki: trije moški obsojeni na 159 let zapora

Ciudad de México, 17. 10. 2026 10.12 pred 37 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A.K.
Umorjeni surferji

Mehiško sodišče je tri moške, spoznane za krive umora avstralskih bratov Jakea Robinsona in Calluma Robinsona ter njunega ameriškega prijatelja Carterja Rhoada, obsodilo na 158 let in devet mesecev zapora.

Sodišče je zaključilo, da so bili Robinsonova in Rhoad leta 2024 ubiti med surferskim potovanjem v mehiški zvezni državi Baja California. Po ugotovitvah preiskave je šlo za neuspešen rop njihovega tovornjaka na odmaknjeni plaži, poroča BBC.

Umori so pretresli svetovno javnost, zlasti v Avstraliji, saj območje praviloma ne velja za posebej nevarno v primerjavi z drugimi deli Mehike, kjer je nasilje pogostejše.

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Novembra lani je bila v ločenem sodnem postopku na 20 let zapora obsojena tudi partnerica domnevnega vodje skupine Jesúsa Gerarda, znanega pod vzdevkom El Kekas. Priznala je sodelovanje pri ropu.

Trupla žrtev so bila najdena v vodnjaku, kamor so jih storilci odvrgli. Vsi trije so imeli strelne rane na glavi.

Zločin je takrat pretresel domačine in turiste v obalnem mestu Ensenada, ki jih je šokirala navidezna lahkotnost in popolna nesmiselnost umorov. Ensenada namreč slovi kot priljubljena surferska destinacija. Oblasti niso našle druge razlage kot to, da so bili deskarji preprosto ob nepravem času na napačnem kraju. Umorjeni so bili manj kot 36 ur po prečkanju meje iz Združenih držav v Mehiko. Njihova trupla so našli šele teden dni pozneje, ko so jih lahko identificirali družinski člani.

Po umorih so lokalni deskarji pozvali k večji varnosti za prebivalce in turiste ter opozorili na več drugih nasilnih incidentov v regiji. Turizem je namreč eden ključnih gospodarskih sektorjev v mehiški zvezni državi Baja California.

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mehika umor

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KOMENTARJI2

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300 let do specialista
17. 10. 2026 10.38
Učite se slovenski skorumpiranci z mandati!!!! To je kazen, ne pa vase čungalunge od "kazni".
Odgovori
+2
3 1
Denzel_
17. 10. 2026 10.55
Bravo.
Odgovori
+1
1 0
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