Poveličevanje morilca: tekmovali, kdo mu je bolj podoben

Prišli so v kapucarjih in maskah in se živčno prestopali, medtem ko so čakali na razglasitev zmagovalca. A tekmovanje je bilo povsem sprevrženo – tekmovali so namreč v tem, kdo je bolj podoben morilcu direktorja ameriške zavarovalnice. Samo nekaj dni po tem, ko je bil generalni direktor UnitedHealthcare Brian Thompson umorjen na newyorškem pločniku, se je več moških postavilo v vrsto v parku Washington Square, da bi tekmovali v tem, kdo je bolj podoben morilcu, sprevrženo igro opisuje BBC.