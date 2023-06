Umor Georgea Floyda: rutinski rasizem v policiji Minneapolisa

V poročilu so podrobno opisani številni primeri, ko je policija v Minneapolisu streljala na neoborožene ljudi, ki niso ogrožali nikogar, in sicer tako pred Floydovo smrtjo 25. maja 2020 kot po njej.

Policijska uprava Minneapolisa uporablja prekomerno silo, vključno z neupravičeno smrtonosno silo, in nezakonito diskriminira temnopolte in prebivalce indijanskega rodu pri izvrševanju zakona, je ugotovilo ministrstvo.

Floyda je ubil policist Derek Chauvin, ki mu je skoraj deset minut pritiskal s kolenom na vrat, medtem ko so ga opazovali trije drugi policisti in odganjali priče, ki so opozarjale na pretirano nasilje.

Njegova smrt je sprožila proteste po vsej državi zaradi policijskega nasilja nad temnopoltimi in tudi proti simbolom rasizma.

Pravosodni minister ZDA Merrick Garland je na podlagi poročila sporočil, da je Minneapolis načeloma pristal na program strogega nadzora pravosodnega ministrstva, ki bo vodil v reforme.