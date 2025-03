Umor in skrivanje trupla: starim staršem malega Emila podaljšali pripor

" Odreditev policijskega pridržanja je del faze preverjanja in primerjave elementov in informacij, zbranih v preiskavah, ki so bile opravljene v zadnjih mesecih ," je včeraj sporočil javni tožilec v Aix-en-Provenceu Jean-Luc Blanchon . Napovedal je tudi vrsto forenzičnih preiskav na različnih lokacijah, podrobnosti nameravajo sporočiti šele, ko bodo končane, poroča France24 .

Četverico so odpeljali v Marseille, kjer so jih včeraj ves dan zasliševali. Poleg umora jih sumijo tudi skrivanja trupla. Danes so sporočili, da so vsem štirim pripor podaljšali za nadaljnjih 24 ur.

Kljub temu se v francoskih medijih že ugiba, kaj je zategnilo zanko okoli zakoncev Vedovini. Da je zgodba o dečku, ki je odtaval in se ponesrečil, malo verjetna, so številni posumili, ko so konec marca lani odkrili njegove posmrtne ostanke. Našli so jih na kraju, ki so ga v dneh po izginotju večkrat skrbno preiskali, poleg tega so ležali več kot kilometer in pol iz vasi, to pa je že pot, ki bi jo dveletnik sredi poletne pripeke težko zmogel.

Ko so se sredi marca preiskovalci vrnili v Le Haut Vernet, so zasegli cvetlični lonec, postavljen pred kapelo, ki jo je uporabljala le družina Vedovini. Na njem naj bi našli sledove krvi, piše France Info. Policija navedb ni potrdila.