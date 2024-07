Umor Ismaila Hanije prinaša napetosti, kaj napovedujeta Iran in Hamas?

Do umora Hanije v Iranu je prišlo le nekaj ur po tem, ko so izraelske sile sporočile, da so v napadu na libanonsko prestolnico Bejrut ubile visokega poveljnika Hezbolaha. Sicer so iz libanonskega gibanja kasneje sporočili, da to ni res in da se poveljnik ni nahajal na zadetem območju.

A če jim ni uspelo ubiti enega voditelja, jim je uspelo drugega. Ismail Hanija je bil ubit v zahrbtnem cionističnem napadu na njegovo rezidenco v Teheranu, so sporočili iz gibanja Hamas in prisegli na maščevanje. Hanija, ki je bil skoraj dve desetletji eden glavnih voditeljev Hamasa, se je v Iranu nahajal zaradi inavguracije novega predsednika države. Tudi v brigadi Kasam, oboroženem krilu Hamasa, so se odzvali in dejali, da gre za "kritičen in nevaren dogodek, ki bo bitko popeljal v nove razsežnosti in bo imel velike posledice za celotno regijo".