Umor italijanskega znanstvenika v Kolumbiji: dele trupla našli v več vrečah

V nedeljo popoldne, 6. aprila, je skupina otrok med igro v bližini stadiona Sierra Nevada v mestu Santa Marta našla kovček z grozljivo vsebino. V kovčku se je namreč skrivala vreča za smeti, v kateri so bili glava, roke in stopala. Naslednji dan je nekaj mimoidočih v reki Manzanares opazilo sumljivo vrečo – izkazalo se je, da sta v njej trup in stegna. Tretji dan so v bližini stadiona našli še vrečo, v kateri je bila noga. Po enem tednu pa so preiskovalci s pomočjo psov ob reki Manzanares našli še četrto vrečo in v njej še drugo nogo.

Deli trupla pripadajo italijanskemu znanstveniku Alessandru Coattiju, ki je bil nekdanji sodelavec britanskega združenja Royal Society of Biology. Policija je sporočila, da so ga identificirali po zapestnici iz hostla, ki so jo našli na truplu. Alessandro se je po osmih letih dela v Londonu odpravil v Južno Ameriko, kjer je raziskoval države in med drugim tri mesece delal kot prostovoljec v Ekvadorju.